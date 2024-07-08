欧盟驻华大使：中国近期才就电动车加税与欧盟磋商

（北京彭博电）欧盟驻中国大使称，欧盟数月来就中国电动汽车关税案尝试与中方接触，但中国近期才有所回应。

据彭博社报道，欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo Albinana）上星期天（7月7日）在北京举行的一场论坛上说：“我们这几个月来向中国政府提出就此案进行磋商；但直到九天前，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）才接到中国商务部长王文涛的电话，表明要开始磋商。”

庹尧诲还披露，欧盟四个月前便致函中国，提出就中国电动车关税案以及其他事宜展开讨论。

据中国商务部在6月22日公布的消息，王文涛与东布罗夫斯基斯在视频会议中商定，双方将就欧盟对华电动车反补贴调查案启动磋商。

庹尧诲和参加同一场论坛的比利时驻华大使安博宁（Bruno Angelet）都指出，北京公开批评欧盟加征关税的决定，却对其他国家的相同举措保持缄默或反应平淡。

庹尧诲指出，美国对中国电动车加征100%关税，土耳其和巴西也对中国电动车征收关税。

他说：“我们做出了一个相当合理的决定，根据补贴情况征收低额反倾销税。一切就事论事，也非常客观，却只有我们受到批评。”

欧盟对中国电动车加征高达37.6%的临时关税，从上周五（7月5日）起生效，将实施近四个月。作为反制，中国商务部上星期五则宣布，将于7月18日召开对欧盟白兰地反倾销案调查的听证会。