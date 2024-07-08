中国科学家发现沙漠苔藓可在火星存活

（北京综合讯）中国科学院研究团队在新疆地区发现了一种沙漠苔藓，能承受极度干旱、超低温以及强辐射，可在模拟火星环境下生存，这可能将帮助人类在火星上建立全新的生态系统。

综合中新社和央视新闻报道，这种沙漠苔藓名为齿肋赤藓，大面积集中分布在新疆古尔班通古特沙漠。该植物能最大限度吸收和利用十分有限的水分，还能在条件十分恶劣的情况下进入“休眠”以保留关键养分。

中国科学院新疆生态与地理研究所的研究团队发现，齿肋赤藓对极端环境具有极强适应力，且在模拟火星环境下，它仍能存活并能再生出新的植株。该研究成果上星期一（7月1日）在英文学术期刊《创新》第五卷第四期发表，引起科学界关注。

英国《卫报》报道引述美国佛罗里达大学苔藓专家麦克丹尼尔（Stuart McDaniel）教授指出，上述研究成果有可取之处，培育陆地植物是任何一项长期太空任务的重要组成部分。虽然沙漠苔藓不能食用，但它可以在太空中提供其他重要服务。

路透社报道，在太空竞赛中，中国和美国近年启动了探索计划，以扩大太空足迹。

中国订立目标，包括明年发射近地小行星探测器“天问二号”，以及2030年左右发射“天问三号”从火星带回样本。

美国国家航空航天局（NASA）则已制定了一个为期20年的火星计划，旨在探索火星是否适合人类居住。