习近平见欧尔班：所有大国需发挥正能量 俄乌才能尽早停火

匈牙利总理欧尔班闪电般访问基辅与莫斯科后，突然造访北京，与中国领导人习近平重点就俄乌战争深入沟通。

受访学者认为，欧尔班延续一贯以本国利益为优先的外交原则，其一系列外交出访可能放大欧盟内部不同于政治正确的声音，但象征意义恐大于实际效果。

这是自匈牙利本月接任为期六个月的欧盟轮值主席国后，欧尔班第三次进行“和平使命”的外交出访。

据中国外交部网站消息，中国国家主席习近平星期一（7月8日）在北京钓鱼台国宾馆会见欧尔班。双方重点就乌克兰危机进行深入沟通，欧尔班通报了上星期访问乌克兰和俄罗斯有关情况。

习近平说，早日停火止战，寻求政治解决，符合各方利益。当前的重点是遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，尽快推动局势降温。

他强调，国际社会要为双方恢复直接对话谈判创造条件、提供助力。只有所有大国都发挥正能量而不是负能量，这场冲突才能尽早出现停火曙光。

他还说，中国一直在以自己的方式积极劝和促谈。中匈的基本主张和努力方向是一致的。中国愿同匈牙利以及有关各方继续保持沟通。

欧尔班抵达北京后，在不到12个小时内在社交平台X连续发布三条推文。第一条内容显示他抵达北京时，中国副外长、外交部发言人华春莹到机场接机，两人相视大笑，配文则写道：“和平使命3.0”。

第二条的配图显示他与习近平握手会晤，配文写道：“中国是为俄乌战争创造和平条件的关键力量。这就是为什么在习主席正式访问布达佩斯两个月后，我到北京与他会面。”

第三条为一段超过一分钟的视频，内容为欧尔班在北京机场发表讲话。他称与习近平的会晤已经结束，美国、中国和欧盟这三大强权对俄乌战争的前景和终结将起到决定性作用，他与习近平讨论了中国的和平方案。

欧尔班还说，中国是唯一从战争伊始就承诺致力于和平的主要国家，这对匈牙利和欧盟非常重要。习近平承诺继续为缔造和平而努力，“我们并不孤单”。

上海国际问题研究院欧洲研究中心副主任龙静接受《联合早报》采访时说，匈牙利执政党传统上与俄罗斯关系比较密切，对俄能源依赖度也较高。欧尔班此行的最终目标，是希望尽快促成各方参与和谈，阻止战事进一步升级。

龙静认为，中国的表态延续了一贯的立场和原则，但更强调国际社会的合力。

欧尔班的中国之行，正值北约在美国举行75周年峰会的前一天，俄乌战争料将成为峰会的热点议题。彭博社星期一报道，欧尔班的“和平使命”令欧洲不安。

匈牙利外长西亚托的脸书照片显示，他陪同欧尔班访问中国。德国外交部一名官员上星期五称，德国外长取消了星期一访问布达佩斯的计划。

值得注意的是，截至星期一晚10时，欧尔班访华的三条推文评论数均过千，其中第三条的评论超过2600条，点赞超过1500条。评论中有大量乌克兰网友贴上乌克兰城市遭俄军袭击后的惨状，但也有众多欧洲网友表达支持欧尔班的外交斡旋。

龙静指出，欧洲议会选举后，中间派仍占多数，欧盟整体对外政策不会发生很大调整，匈牙利能有所作为的空间总体有限，形式恐大于实际意义。但随着欧盟右翼势力的整体崛起，以及过往政治正确对异见的压制，欧尔班的斡旋可能赢得为数不少的支持。