中国报告指菲军舰破坏仁爱礁珊瑚礁生态 学者：加大力度并合法化对菲施压

中菲在南中国海持续对峙之际，中国官方发布一份报告，指在仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）坐滩的菲律宾军舰严重损害该区域珊瑚礁生态系统，并以避免危害生态为由，呼吁菲律宾清走坐滩军舰。

受访学者分析，中国试图通过这份报告展现站在道德高地的姿态，回击菲律宾对中国在仁爱礁行动的指责；不过，若中国以保护生态为由加大力度阻碍菲律宾的补给行动，可能导致局势进一步升温。

中国自然资源部南海生态中心、自然资源部南海发展研究院，星期一（7月8日）联合发布《仁爱礁非法“坐滩”军舰破坏珊瑚礁生态系统调查报告》。

自然资源部南海生态中心主任李团结介绍，研究人员在今年4月至6月，采用卫星遥感和现场调查方式，对仁爱礁珊瑚礁生态系统状况进行调查评估。

《报告》指坐滩的菲律宾军舰“严重损害仁爱礁珊瑚礁生态系统的多样性、稳定性和持续性”。相关损害包括，仁爱礁礁盘造礁石珊瑚覆盖面积在2011年至2024年间减少38.2％；礁区海水中重金属、油类含量明显高于军舰坐滩前的历史记录等等。

《报告》认为，该区域珊瑚礁生态系统受损退化的主要原因，是“军舰非法坐滩及其相关联的人类活动”。

李团结说：“菲方应将非法坐滩军舰清走，消除污染源，避免继续对仁爱礁珊瑚礁生态系统造成持续性、累积性危害。”

菲律宾在1999年将一艘军舰拖往南中国海，故意让它在仁爱礁搁浅，形成对该海域的实际控制。这片争议海域在菲律宾专属经济区内，但中国也主张拥有该海域主权，并多次要求菲律宾移走这艘搁浅军舰。

中菲去年以来因为菲律宾对坐滩军舰的补给问题频频发生摩擦，双方最近一次冲突是在6月17日，八名菲律宾军人在冲突中受伤。

长期研究海事安全的新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院资深研究员许瑞麟，在接受《联合早报》采访时指出，菲律宾去年以来在仁爱礁问题上采取“透明策略”，发布双方摩擦视频、带记者参与补给任务，从而获得先发制人的优势。

他说，中国一直疲于应付，缺乏有效的应对措施。“这份报告通过谈环境，站在了道德制高点上，旨在回击菲律宾的论述。”

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉受访时也认同，中国正寻找其他途径，在仁爱礁问题上，加大对菲律宾施压力度并将此合法化。

他说，这能为中国的行动打掩护，“因为中国可以说这不只是领土问题，而是关乎生态，关乎每个国家都应该关心的环境问题，包括菲律宾”。

菲律宾和中国7月2日在马尼拉召开双边会议，为近期的南中国海紧张局势降温。不过，许瑞麟研判，中国在这个时间点发布生态报告，菲律宾预计也会回应，“双方都不会在基本立场上让步”。

他也担忧，如果中国以保护生态的名义，更强势地阻止菲律宾的补给行动，这会迫使马尼拉亮牌，可能导致仁爱礁局势进一步升级。