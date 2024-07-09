（香港综合讯）李嘉诚家族计划在香港设立家族办公室，成为首个在港成立家办的香港富豪家族。

香港致力于吸引全球家族办公室落地，香港首富李嘉诚家族的家办则备受关注。面对媒体询问，长实董事会主席兼董事总经理李泽钜星期一（7月8日）透过发言人表示，李氏家族一直在香港进行不同投资，会就在港成立家族办公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事和家族成员。

《星岛日报》引述德勤中国民营企业与私人用户服务香港主管合伙人刘明扬称，李氏家族言论意味着李嘉诚家办总部将设在香港。

刘明扬解释，家办“制度化”是指建立团队，集中进行财富规划、家族治理、传承计划、子女教育等工作，可有效解决家族成员动用资金意向松散、人手分工不清的问题；并指在制度下会设立委员，由家族成员及第三方专家入局，在重大决策时作出表决。

《明报》指出，李氏家族早就为财富传承做好部署，唯家族办公室一直未有定案，此次是首度发声会“就于香港成立家族办公室一事制度化”。

彭博亿万富豪指数显示，李嘉诚家族的最新总资产有286亿美元（386.1亿新元），其中现金达126亿美元。

香港致力于打造全球家办枢纽。香港财经事务及库务局局长许正宇星期一在立法会表示，据市场研究估计，约有2700间单一家族办公室在港营办，其中超过一半由资产超过5000万美元（6754万新元）的超高资产净值人士成立。

许正宇透露，截至今年5月底，香港共接获超过750个在港成立家办的查询，并已协助89间家族办公室在港设立或扩展业务；另有超过130间家族办公室表示，正准备或已决定在港设立或扩展业务。