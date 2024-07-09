中国工信部限制光伏项目扩张

（北京综合讯）中国工信部拟发布措施，要求新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。分析认为，这将有助于解决中国国内光伏产业产能过剩的问题。

据新华社报道，中国工信部星期二（7月9日）发布光伏制造行业规范条件的征求意见稿。意见稿提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

意见稿也要求，新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

这意味着新建和改扩建光伏项目的投资中，至少30%的资金必须是企业自有资金，即不能通过借贷或其他形式融资来覆盖项目融资。分析认为，这将有助于遏制不断扩大的光伏产能。

在全球领先的中国光伏产业由于产能过剩，供过于求，制造商陷入日益激烈的价格战，光伏组件价格跌至历史低位，企业利润严重压缩。

财经网报道引述中原证券研报称，今年一季度中国光伏板块实现营业总收入2581.16亿元（人民币，下同，479.27亿新元），同比下滑16.72%，归属于上市公司股东的净利润82.46亿元，同比下滑80.58%。

全球最大的光伏企业隆基绿色科技能源公司股价持续走低，星期一（7月8日）总市值跌破1000亿元。隆基绿能星期一公布的投资者交流会纪要显示，当前光伏产业供需错配问题集中显现，光伏行业正步入深度调整阶段。

隆基绿能董事长钟宝申直言，今年将会是公司非常艰难的一年，也会是中国光伏行业艰难的一年。但他预计隆基明年将回到增长轨道，先于光伏行业进入到复苏状态。