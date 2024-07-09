（台北综合讯）台南市区渔会理事长林士杰遭枪击身亡，台湾行政院长卓荣泰表示，政府已将此案列为最紧急重大事件进行处理，并要求法务部、警政署等单位全面展开搜索。

综合《自由时报》《联合报》报道，林士杰星期一（7月8日）清晨在家门口，近距离被人持双枪在八秒内连轰11枪。枪手事后逃逸。

专案小组推测，该案是事先严密的计划性犯罪，不排除枪手已偷渡出境。目前，林士杰遗体被送至高雄进行电脑断层扫描和解剖认定。

林士杰是民进党籍台南市议员林依婷的父亲，曾混过江湖，后经商有成，台媒称他纵横黑白两道。此前在台南市正副议长贿选案中，他因涉嫌恐吓国民党籍台南市议员方一峰一度被羁押，后被判无罪。

卓荣泰星期二（7月9日）早上受访时说，政府已将此案列为最紧急重大事件进行处理，并要求法务部、警政署等单位全面展开搜索。立委呼吁政府打诈骗、改善治安，卓荣泰回应说，从星期二开始就会同步执行扫黑和肃贪行动专案，展现最大决心。

同一天，卓荣泰也回应关于台湾海基会前董事长郑文灿疑涉贪污一案。他说，不论党派、不论何人，只要涉及不法，都应该全面地侦办，也静待司法的厘清和结果。

民进党籍的前桃园市长郑文灿被控涉贪，桃园地方检察署上星期六（6日）向桃园地方法院声请羁押，法官当时裁定郑文灿可以500万元（新台币，下同，21万新元）保释，台湾高等法院星期一撤销该裁定。

桃园地方法院星期二重开羁押庭，约四小时审讯后，裁定郑文灿获准以1200万元交保，检方再度当庭提出抗告。陪同郑文灿出席审讯的律师已在半小时内，补缴新增的700万元保释金。

在野的国民党立委王鸿薇星期二质疑，台湾接连发生两起重大新闻事件，总统赖清德第一时间出面回应郑文灿涉贪，“而对自己本命区台南重大枪击案，却一句话没有说”，对这两件事态度截然不同。