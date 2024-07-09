李家超：力争大熊猫10月1日抵港

继上周宣布北京将再赠港一对大熊猫后，香港特首李家超星期二（7月9日）表示会力争大熊猫在10月1日抵港，旅游业界人士则呼吁当局把握机会发展“熊猫经济”，提振香港旅游业。

北京是在7月1日、香港特区成立27周年纪念日给香港送上三份生日礼物：向非中国籍香港永久性居民签发一张卡式证件，实质性完成《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）下进一步开放服务贸易的磋商并即将公布协议的具体内容，以及赠港一对大熊猫。

这是北京在香港1997年回归后第三次赠送大熊猫。首对赠港大熊猫安安、佳佳1999年赴港；香港回归10周年时再迎来第二对赠港大熊猫盈盈、乐乐。两对大熊猫当时皆交由香港海洋公园照顾。

李家超星期日（7月7日）率团前往四川省，商讨大熊猫赴港安排。期间，李家超除了到访中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，也和四川省领导人会面。

李家超星期二会见媒体总结行程时说，港府早前已向中国国家林业和草原局提出，希望新一对赠港大熊猫青春成年、身体精壮，能在香港诞下下一代，开枝散叶。他感谢林草局在考虑香港的期望后，选定了一对年龄约5至8岁的大熊猫。

李家超说：“我希望尽量将大熊猫来港的大美事做到尽善尽美，除了带来一对健康活泼的大熊猫，也希望它们可以在香港诞下新一代，带给香港更多温馨喜悦。”

李家超透露，赠港大熊猫目前已在都江堰基地进行适应、准备，稍后将隔离30天，抵港后再隔离检疫30天，之后需让它们适应新环境，然后就可以与市民见面。港府将全力作好准备，力争让大熊猫10月1日到港。

香港文化体育及旅游局局长杨润雄其后见媒体时则说，海洋公园团队会从四方面展开大熊猫来港的预备工作：第一，派遣护理人员到四川接受在地训练并进行一些前期工作；第二，优化目前园中设施，例如添加一些植物、攀爬架等，也考虑添加摄影器材，以期未来和公众实时分享大熊猫的活动情况；第三，护理团队会在赠港大熊猫出发前，将广东省或者海洋公园里种植的竹子运至四川，让两只大熊猫逐步习惯日后抵港后会食用的竹子品种；第四，支援大熊猫身体检查等程序。

香港旅游促进会总干事崔定邦接受《联合早报》访问时指出，大熊猫在世界各地有一众忠实粉丝，北京前两次赠港大熊猫，吸引了不少海外旅客专程赴港探望。他相信新的一对大熊猫来港，也会引发中国大陆以至海外熊猫粉丝的访港热情。

崔定邦期望港府及海洋公园把握两只大熊猫来港的机遇，发展“熊猫经济”，将大熊猫形象与香港自身特色文化结合，创造出香港独特的熊猫文创和周边产品，并与餐饮、酒店等进行联动，为促进香港旅游业复苏和转型发挥作用，进一步带动香港经济。