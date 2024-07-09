中国国务院食安办调查罐车运输食用油乱象

（北京综合讯）针对媒体报道中国粮油企业使用的罐车卸完煤制油，不清洗就直接换装、运输食用油的乱象，中国国务院食安办星期二（7月9日）宣布成立调查组彻查。

《新京报》7月2日报道，有包括中储粮、汇福粮油两家国企在内的粮油企业使用罐车混运大豆油等食用液体和煤制油等化工产品，之间不冲洗清洁，这种节省成本的操作已成为罐车运输行业里公开的秘密，引发轩然大波。

据央视新闻报道，中国国务院食安办表示高度重视上述问题，组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究，并成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。

食安办强调，对于违法企业和相关责任人，将依法严惩、绝不姑息。同时举一反三，组织开展食用油风险隐患专项排查。调查处置结果将及时公布。

涉事的中储粮上星期六（7月6日）在微博发文承诺将开展专项排查，对于在检查中发现违反规定的运输单位和承运车辆，将立即依法终止运输合作，并列入集团公司服务采购“黑名单”。

据澎湃新闻报道，中储粮旗下食用油品牌金鼎的淘宝和京东旗舰店已下架相关产品。

此前针对另一涉事企业汇福粮油，河北省三河市市场监督管理局也向媒体表示已完成调查，并已将调查结果报给廊坊市市场监督管理局。