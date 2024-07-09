据报中国将贷款50亿美元给孟加拉

孟加拉总理哈西娜时隔五年访问中国，据报将与中方签署20项合作协议，包括一笔总额达50亿美元（68亿新元）的中国贷款。

受访学者认为，孟加拉是从中国的“一带一路”倡议中获利最丰厚的国家之一，可谓“闷声发大财”。孟加拉地缘位置颇具战略意义，但媒体报道的巨额贷款，照目前的情况来看多半不现实。

哈西娜星期一晚抵达北京，对中国展开为期三天的正式访问。这是她今年1月开启新任期以来，首次访问中国。此前，她曾于6月下旬访问印度。

据央视新闻报道，中国全国政协主席王沪宁星期二（7月9日）在北京会见哈西娜，称中孟两国树立了国与国之间友好相处、互利合作的典范。中国愿同孟加拉深化各领域务实合作，推动中孟战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

据中国外交部上周介绍，哈西娜访问期间还将会见中国国家主席习近平，并与中国总理李强举行会谈，共同出席合作文件签字仪式。她还将出席中孟商业贸易和投资会议。

上海复旦大学国际问题研究院南亚研究中心副主任林民旺接受《联合早报》采访时分析，哈西娜政府在外交上比较顾及印度的战略利益。但从孟加拉整体利益出发，哈西娜总体在中印之间保持平衡外交，尤其希望在经济发展上承接中国的发展红利。

中孟两国2016年签署价值超过240亿美元的贷款协议，是孟加拉获得最大的外国信贷额度。中国参与孟加拉大量基础设施投资与建设，包括帕德玛大桥、达卡－吉大港高速公路和发电厂。美国之音报道称，这些项目对孟加拉的经济增长和互联互通至关重要。

据彭博社报道，孟加拉外交部称孟中两国星期三（7月10日）将签署20项合作协议，并启动新项目。这些协议包括金融和银行业、贸易和投资、数字经济、基础设施发展，以及灾害管理和桥梁建设援助。

孟加拉中央银行行长塔卢克德上星期二对彭博社称，孟加拉正在与中国商谈一笔约50亿美元的贷款，以增加该国日益减少的外汇储备。这笔资金将以人民币计价，为出口商提供融资渠道，用于支付从中国进口的急需原材料。

自冠病疫情以来，由于服装出口急剧下降和国际大宗商品价格飞涨，孟加拉外汇储备持续下降。中国是孟加拉国最大的贸易伙伴。

孟加拉发行量最大的《黎明日报》星期天报道，中国有意提供相当于约50亿美元的本币贷款，而孟加拉则希望获得70亿美元。

林民旺认为，哈西娜此次访华将优先考虑经贸问题；但在涉及全球和地区重大战略的议题领域，哈西娜政府多半会考虑各方的利益和关切，而选择模糊立场。