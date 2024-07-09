新沪贸易总额去年增7.8% 未来开启数码经济合作

新加坡和上海之间的经济联系持续加强，去年两地贸易总额同比增长7.8%。新沪将在现有合作基础上，开启数码经济领域的合作。

新沪全面合作理事会第五次会议星期二（7月9日）在上海举行。我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在会上致辞时说，新沪全面合作理事会自2019年成立以来，促进两地更多商业和投资流动，在共同利益领域更深入合作，并推动两地更频繁人员往来。。

去年接任理事会新方联合主席的唐振辉说，尽管全球环境存在不确定性，新加坡与上海之间的经济联系仍在稳步发展，新加坡企业仍有兴趣在上海和长三角地区发展业务。

去年新沪贸易总额同比增长7.8%，新加坡对上海累计投资超过250亿美元（337亿新元），投资项目超过6300个。

与此同时，上海企业也以新加坡为跳板，寻求东南亚增长机遇。截至目前，上海企业已在新加坡累计开展500多个项目，比去年增加三成。

唐振辉说，借助多年积累的坚实基础，新沪两地的合作可进一步延伸至数码经济和绿色经济等新兴领域。

2017年以来，新加坡的数码经济复合年增长率（CAGR）达到近13%，超过整体经济的增长速度。上海的数码经济预计到2025年将达到3万亿元人民币（5571亿新元），占地区生产总值的六成以上。

根据新加坡企业发展局文告，在数码贸易方面，双方与会领导人同意，新沪应通过安全交换电子提单（eBL），支持促进数码贸易的试点项目。这将简化企业的贸易流程，促进更多贸易流动。

新加坡跨境贸易数字服务公司劲升逻辑与上海亿通国际，以及上海市数字证书认证中心签署条款清单，将展开试点项目，以进一步加强跨境贸易中的文件、身份安全和清关流程。

另外，新加坡和上海还将探讨通过推动共同的基线标准和企业在跨境数据流动机制方面的知识交流，以促进可信的商业数据流。

入境上海的新加坡居民增六倍

沪方联合主席、上海市长龚正致辞时说，理事会成立以来，沪新在一带一路、金融、科技创新、营商环境、城市治理、人文交流等领域的合作不断提升，共推动落实37个合作备忘录。

龚正说，去年沪新进出口总额达1075亿人民币，较年前增长近两成；双向投资日益活跃，去年新加坡在上海新设企业307家，同比增长20%。

人员往来方面，龚正说，越来越多新加坡居民在上海工作、学习和生活，今年入境上海的新加坡居民增长约六倍。

今年的新沪全面合作理事会，是在冠病疫情后首次在上海举行。唐振辉与龚正共同见证两地签署15项合作协议，涵盖数码经济、城市规划、金融服务等领域。

我国贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，和上海副市长华源也出席会议，并进行重点成果工作报告。