瓦努阿图总理访问深圳 参观华为警务监控技术

（深圳综合讯）瓦努阿图总理萨尔维星期二在深圳走访了华为公司，并参观用于加强警务工作和减少犯罪活动的监控技术。中国近年持续推进与南太平洋岛国间的警务合作并扩大影响力，再次引起关注。

据路透社星期二（7月9日）报道，瓦努阿图政府发布声明称，华为向瓦努阿图首都维拉港等城市提供数码系统，以“减少犯罪活动”。

声明还提到，警务监控系统需要在瓦努阿图建立一个数据中心。不过瓦努阿图总理办公室发言人表示，当地警方目前还没有使用华为的监控系统。

萨尔维从7月7日至12日对中国进行正式访问，深圳之后他将访问上海。他下周将前往日本，出席太平洋岛国领导人会议。

近年来，南太平洋岛国因其战略地位，成为中国和西方国家的必争之地。中国持续在南太平洋岛国推进警务合作项目及资助基础建设，以扩大在该区域的影响力。

中国从2019年开始举办瓦努阿图高级警官研修班，中新社当时报道称这是要“学习中国社会治理模式” 。去年8月，中国驻瓦努阿图大使李名刚与时任瓦努阿图总理卡尔萨考，共同出席了中国首批援瓦警务专家组工作启动暨援瓦警用物资交接仪式。

中国还与所罗门群岛、斐济等国签署了警务合作协议，去年成立了中国－太平洋岛国警务培训中心平台。

美国和澳大利亚指这些警务协议破坏地区稳定。今年美国考虑在包括瓦努阿图在内的南太平洋国家设使馆，被认为是因应中国相关动作。