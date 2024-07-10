解放军报批军队干部：形式主义在战场赢不来胜利

（北京综合讯）中共中央军委机关报《解放军报》星期三（7月10日）发文称，花里胡哨的形式主义在战场上赢不来胜利，要把工作重心归正到备战打仗上；并指问题根源在于上行下效，个别领导干部政绩观错位、责任心缺失。

这篇题为《力戒形式主义的瞎折腾》的文章说，形式主义是“四风”（形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风）之首，也是一个容易反复的顽疾。很多形式主义问题，不仅占用官兵大量时间，更空耗许多精力心力。这种现象值得反思，必须纠治。

文章指出，军人的主责主业是能打仗、打胜仗，光忙那些“不打粮食”的工作，整一些“忙忙碌碌”和“花里胡哨”的形式主义，在真刀真枪的战场上赢不来胜利。对于部队来说，治训先治虚，打赢先打假。力戒形式主义的瞎折腾，必须着力清除思想上的和平锈蚀、克服工作上的和平套路，立牢向战为战的导向，坚决把工作重心归正到备战打仗上来。

文章最后将矛头指向军队的领导干部，称基层的形式主义根源不在下面，而是上行下效。这与个别领导干部和机关政绩观错位、责任心缺失不无关系。上级单位特别是主要领导干部必须树牢正确政绩观，不要搞哗众取宠的标新立异、肆意妄为的任性折腾、徒有其表的包装作秀，不慕虚荣、不务虚功、不图虚名。

中国官方上月底宣布开除两任国务委员兼国防部长魏凤和、李尚福的党籍、军籍，两人涉嫌犯罪问题也被移送军事检察机关审查起诉。两人均被指不履行全面从严治党政治责任，严重污染部队政治生态，给军队建设和高级领导干部形象造成极大损害。