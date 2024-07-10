中国对欧盟启动贸易投资壁垒调查

（北京综合讯）针对欧盟调查中国企业的做法，中国商务部星期三也对欧盟的铁路机车、光伏、风电和安检设备等产品，启动贸易投资壁垒调查。

中国商务部星期三（7月10日）在官网公告，称在6月17日收到中国机电产品进出口商会正式提出申请书。经审查，决定即日起就欧盟依据《关于扭曲欧盟内部市场的外国补贴条例》调查中采取的相关做法，进行贸易投资壁垒调查。

中国商务部解释，被调查措施及相关产品，是欧盟依据《外国补贴条例》及其实施细则，对中国企业开展的初步审查、深度调查以及突袭检查等调查中采取的相关做法，以及中国机电产品进出口商会提出申请时，主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。

上述调查应在明年1月10日前结束，特殊情况下可延长至4月10日。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定，中国商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式，向利害关系方了解情况，进行调查。

今年4月，欧盟首次根据《外国补贴条例》，对中国监控设备制造商同方威视在欧办公室展开突袭检查。中国商务部当时敦促欧方立即停止有关行动，为各国企业在欧投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的环境。

据路透社报道，同方威视6月入禀位于卢森堡的欧盟普通法院，质疑欧盟突袭检查的合法性。