非中国籍港澳永久居民 7月10日起可申请“回乡证”

香港和澳门两地所有非中国籍的永久居民，星期三（7月10日）起可以申请“港澳居民来往内地通行证（非中国籍）”。持有这通行证者，日后前往中国大陆将无须另行申请签证，往返两地更加便利。

负责办理证件的香港中国旅行社，专门在港岛上环的证件服务中心，设立了两个柜枱处理相关申请。不少外籍人士星期三早上就到场查询或申请，包括拥有新加坡籍的信和集团主席黄志祥、其子女黄敏华及黄永耀。

黄志祥认为新措施对香港带来极大的裨益，显示中国政府在“一国两制”下对香港的强烈支持。他表示，通行证将加快非中国籍香港居民到访大陆的速度，也促进更多外国人跨境到大陆。

信和集团非执行董事黄敏华形容，申请通行证的过程很方便，她一年内最少会到访大陆10次，平时持护照过关也不难，“但始终要20分钟，就是差20分钟”。她认为申请通行证后可以快很多，令出入境更加便利。

在澳门，星期三也陆续有外籍人士到澳门中国旅行社办理相关证件，当中包括葡萄牙、马来西亚和加拿大籍等居民。

葡籍居民沙先生称，有关措施方便外籍居民到大陆，进一步了解当地发展，今后会与家人多到大陆。他的妻子也认为，这项措施有助促进非中国籍港澳永久居民与大陆的联系，未来希望可组织在澳门的葡萄牙社群人士到大陆旅游。

澳门中旅社证件中心常务副总经理陈洁梅说，申请人最快可在20天内取得通行证到大陆。中旅社已增加人手，包括懂得葡语和英语的人员，为申办的市民提供协助，至今已有几百人在网上预约。

中国国家出入境管理局早前宣布，7月10日起，非中国籍港澳永久居民可申请“港澳居民来往内地通行证（非中国籍）”，证件有效期五年，持证人每次停留不超过90天，并可在口岸履行指纹采集等手续后，经快捷通道通关。

之前，港澳“回乡证”仅适用于港澳永久居民的中国籍人士。香港约有62万非华裔人士，部分是香港永久居民。这部分人士若要北上，必须申请签证，经人工通道过关，以及每次填写入境卡和进行指纹采集，过关时间较长。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，香港有为数不少的非中国籍永久居民，当中许多人是南亚裔，他们的家族在港已经生活了数代，和本地人并没有分别，只是血缘不同。近年香港和大陆加快融合，这些非中国籍永久居民能够和港人一样自由往返两地，长远而言有助他们到大陆生活和工作。

陈伟强认为，近来大陆经济欠佳，香港的非中国籍人士去大陆不需要申请签证，会增加去大陆旅游和消费的意愿，可以促进大陆不同地方城市的经济发展。