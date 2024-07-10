中国多家食用油企业回应罐车运输风波 鲁花主播喝油自证品质

（北京综合讯）近期引发热议的“罐车运输乱象”波及多家中国食用油企业。鲁花食用油主播星期三（7月10日）直播喝油，自证品质。金龙鱼食品公司则在同日回应交叉运输罐车到过旗下工厂时说，工厂在装运前进行了清罐验罐。

据蓝鲸财经报道，在千名观众的关注下，鲁花食用油旗舰店主播星期三在直播间里，现场喝油自证品质，且在评论区弹幕催促下，短时间内多次喝油。

鲁花星期二（9日）也发布声明说，集团有专用于食用油业务的油罐车，油罐内外壁进行彻底清洁干燥及验收合格后方可装载，不合格的则会拒收。鲁花还称，油品运输全程有GPS记录。

《新京报》7月2日报道，中国粮油企业使用的罐车卸完煤制油，不清洗就直接运输食用油的乱象，引发轩然大波。中国国务院食安办星期二宣布成立调查组彻查。

据澎湃新闻报道，有博主星期二发布视频称，发现涉事车辆“6月4日在陕西咸阳咸兴路的金龙鱼工厂卸货”。金龙鱼隔天回应此事时说，涉武汉工厂行程为该车注册后第一次运输，即装运时为新车状态。陕西工厂也在装运前，对该车进行清罐、验罐，检验合格后方进行了油料装载，施铅封后发运。

金龙鱼还称，集团内组织了全面自查，自查结果显示集团下属各企业在散装食用油安全运输中均履行了监管责任，对运输车辆的专用资质、前续装载、油罐清洗、油罐检查等要求均进行了严格落实。

西王食品也称，公司的包装油销售主要通过厢式货车运输，不使用油罐车运输；散装油在公司业务占比较小，使用专用的食用油油罐车进行运输。