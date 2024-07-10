中国本周两度发布南中国海生态调查报告 分析：中菲岛礁争议转向法律战

中菲继续围绕南中国海争议海域的生态环境问题隔空交锋。在菲律宾指责中国是珊瑚礁破坏者后，中国官方再发调查报告，称目前由中国实际控制的黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）海域，生态环境质量优，珊瑚礁生态系统健康。

这是中国本周发布的第二份关于南中国海争议海域生态环境的调查报告。受访学者指出，中菲围绕“谁是生态环境破坏者”的问题针锋相对，显示双方在该海域的主权争夺，正从海上直接冲突转向法律战。

中国生态环境部下属的三家科研和监测机构，以及广西大学和中国科学院下属的两个实验室，在5月至6月对黄岩岛海域生态环境状况进行现场调查，并于星期三（7月10日）公布调查报告。

报告指，黄岩岛海域环境质量优，海水、海洋沉积物和鱼类样品中均未检出氰化物，海面漂浮垃圾密度处于很低水平；珊瑚礁生态系统健康，调查共记录造礁石珊瑚12科34属109种，为有调查记录以来物种多样性记录最丰富的一次。

报告也称，该海域造礁石珊瑚群落对海水温度升高具有较好的抵抗力和耐受性，在全球变暖背景下，黄岩岛能为造礁石珊瑚及相关物种提供重要栖息地和庇护所。

中国星期三（7月10日）发布《黄岩岛海域生态环境状况调查评估报告》，图为报告中展示的黄岩岛海域珊瑚礁。（新华社）

这份报告是北京对菲律宾近期指责中国破坏黄岩岛海域生态环境的回击。中国2012年实际控制黄岩岛后，菲律宾多次指控中国渔民在附近海域使用氰化物非法捕鱼，破坏该海域珊瑚礁。

今年5月，菲律宾要求中国开放黄岩岛，让国际社会监督当地的环境问题。据菲律宾媒体报道，马尼拉也在为起诉中国破坏菲专属经济区内的珊瑚礁做准备，计划向海牙仲裁法院提起法律诉讼。

台湾安全研究中心主任刘复国接受《联合早报》采访时研判，菲律宾可能发起法律战，并带进生态环境议题；中国则在强化海上执法，同时发布生态环境评估报告，“双方正从海面上的直接冲突，转向法律战”。

中菲本周早前已就南中国海生态环境问题进行过一轮隔空交锋。中国自然资源部南海生态中心、自然资源部南海发展研究院星期一在一份报告中指，在仁爱礁（菲称阿云津礁）坐滩的菲律宾军舰，对当地珊瑚礁生态系统造成严重破坏。菲律宾隔天驳斥该报告，反指中国对珊瑚礁造成无法修复的破坏。

南京大学国际关系学院执行院长朱锋受访时指出，在仁爱礁问题上，北京要强调的是，拖走坐滩的马德雷山号军舰不仅关乎两国的岛礁主权争议，更是一个生态环境保护问题。

他说，中国很大程度上是为了“给自己要求菲律宾尽快结束马德雷山号的坐滩，以及拦截菲律宾部分加固措施，提供新的合法依据”；但生态环境保护确实是各方都不可回避的责任。

朱峰说：“希望生态问题能得到相关国家更多的关注和重视，这是南（中国）海周边国家的共同利益。”

菲律宾和日本星期一正式签署部队互访协议，允许两国在对方国土部署军队和军备，被视为矛头直指中国。朱峰担忧，如果中菲不能有效通过对话和外交方式管控争议，双方在岛礁和海洋权益的竞争可能进入一个新的激烈冲撞期。