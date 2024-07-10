中共三中全会前召开座谈 李强：经济运行中困难问题需下大力气解决

中共下周召开二十届三中全会前，中国总理李强时隔三个月再度主持召开经济形势专家和企业家座谈会，要求实事求是分析形势，不回避问题。他并表示，当前影响经济增长的因素较以往更为复杂，经济运行中的困难问题需要下大力气解决。

受访学者分析，中国高层对宏观经济的评估与现实相符，目前一些经济指标表明复苏偏离轨道，前期刺激力度不足，意味着中央政府可能需要短期出台更多刺激政策，长远推动更多制度改革，以缓解中国复苏面临的巨大压力。

李强星期二（7月9日）主持召开出任国务院总理后的第三次经济形势专家和企业家座谈会。他表示，要改革不合理的体制机制，更好调动各方面的积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来。

李强在会上也呼吁企业家坚定信心、专注创新发展，承诺有针对性地加大政策支持，同时进一步实施好宏观政策，以实现全年经济发展预期目标。

八名专家和企业家星期二在座谈会上发言。四名企业家分别来自工业机器人、建筑等行业的国企和民企，他们是梅卡曼德机器人创始人邵天兰、线上招聘平台BOSS直聘董事长赵鹏、中国建筑集团董事长郑学选、济南二机床集团董事长张世顺。

四名专家则包括中国社会科学院财政税收研究中心主任杨志勇、中国首席经济学家论坛理事钟正生、国际贸易与产业经济专家赵忠秀，以及中金公司首席策略师缪延亮。

其中杨志勇长期主张“大国轻税”，降低企业各类负担。曾担任中国外汇局首席经济学家的缪延亮去年10月则公开表示，中国利率实在太高，应下调利率，并加大中央政府举债力度。缪延亮认为，财政政策比货币政策重要，如果中国官方把利率降下来，且政府加杠杆，市场表现会好得多。

中国经济学者、辽宁大学特聘研究员陈波接受《联合早报》采访时分析，官方邀请专家学者参与座谈，未必是在利用他们作为未来政策基调的“放话筒”。

但他也指出，星期二与会经济学家的意见比较一致，都认为官方应采取更积极的财政政策应对目前复苏难题，相信中央政府在听取专家意见后，有可能出台措施，更明确地为地方承担负债问题。

陈波研判，民营企业目前活力不足，一定程度是受地方债务问题所累。当地方政府对企业的负债没有得到良好缓解，就没有办法赢得企业家信心、恢复生产扩大经营，以及让政府扩大有效需求，“信心喊话的意义就边际化了。”

今年中国经济复苏持续不稳，楼市长期低迷叠加就业市场疲软导致消费受到抑制。中国官方星期三（10日）公布6月居民消费价格指数，尽管同比微幅上涨0.2％，但涨幅比5月放慢0.1个百分点，并已连续第五个月在零附近徘徊，显示通缩压力持续不利经济复苏。工业生产者出厂价格过去一年半也持续陷入通缩，6月指数同比下降0.8％。

东方金诚首席宏观分析师王青解读称，6月CPI同比连续第五个月保持正增长，意味着尽管通缩风险可控，但三季度货币政策降息降准都有空间，迫切性也在增加。

陈波则指出，化解地方债仍是推动中国经济走出当前困境的重中之重，“这个核心病症如果得不到充分的重视和及时的治疗，其他病症（消费信心不足、房地产疲软等）就算是对症下药，效果也会比较边际化。”

陈波认为，中央政府拥有非常良好的信用，应从全国经济一盘棋的角度考虑，加大对地方债的置换，多承担债务压力。“宜早不宜迟，力度宜大不宜小，这样才能重新启动经济增长的马达。”