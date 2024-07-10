调查：美国在高收入国家的形象好过中国

（华盛顿综合讯）美国皮尤研究中心对全球35个高收入和中等收入国家展开调查，结果显示美国的形象在多数国家好于中国。这表明北京要在全球范围内赢得人心的努力，仍还有很长的路要走。

据彭博社报道，皮尤研究中心星期二（7月9日）公布调查结果显示，在18个高收入国家中，对美国看法正面的人数是对中国看法正面人数的两倍多，其中波兰、日本、美国和韩国的差距最为明显。17个中等收入国家中，对中美两国的看法不相上下。

这项调查结果星期二出炉，北约领导人当天在华盛顿举行峰会讨论俄乌战争，同时也表达对中国的担忧。在华盛顿和北京之间关于全球治理的竞争加剧之际，西方军事联盟预计将深化与四个印太伙伴国日本、韩国、澳大利亚和新西兰的合作。在印度太平洋地区，华盛顿正与志同道合的政府结成联盟和伙伴关系，以反击北京不断扩大的影响力。

彭博社指出，北京试图削弱美国的全球影响力并讨好全球南方国家，这项调查结果对中国而言，既是挑战也是机遇。

尽管中等收入国家的民众对中国有好感，但在加纳、肯尼亚、巴西和秘鲁等10个国家中，美国更受欢迎，而中国近年来与这些国家的关系日益密切。

总体来看，受访国家中有61%的成年人对美国持好感，而对中国持好感的成年人比例为56%。

新加坡是唯一一个成年人更喜欢中国而不是美国的富裕国家。在中等收入国家中，马来西亚、土耳其、突尼斯和孟加拉对中国的看法，也比对美国更为正面。

对于美国总统拜登和中国国家主席习近平在世界事务中采取正确行动的能力，中等收入国家对两人的信心相近。

相比之下，18个富裕国家对中国和习近平的看法较为负面，只有24%的人对中国持正面看法，而对美国持正面看法的人占53%。只有17%的人对习近平有信心。