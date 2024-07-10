台防长：解放军“山东”号航母经过巴林塘海峡

台湾海峡与南中国海局势令人不安之际，台湾军方星期三声称侦测到中国大陆海军山东号航空母舰编队现身菲律宾北部附近海域，穿越巴林塘海峡前往西太平洋。

巴林塘海峡位于巴士海峡以南，两者都是联通南中国海与西太平洋的重要水道，但后者才是中国大陆海空军进入西太平洋最常用的通道。受访学者认为山东号航母取道更靠近菲律宾的巴林塘海峡，是一石二鸟之计，在威慑菲律宾的同时，也有针对台湾之意。

据台湾军事新闻通讯社报道，台湾国防部长顾立雄星期三（7月10日）上午回答记者询问时称，台军充分掌握解放军山东舰的动向，指山东舰并未经过巴士海峡，而是更南边的巴林塘海峡，前往西太平洋方向航行。

台湾国防部还称，从星期三早上5时20分起，陆续侦获包括歼16战斗机、具备核打击能力的轰6轰炸机、空警500预警机和无人机在内37架次的中国大陆军机出海活动，其中36架次越过海峡中线及其延伸线，经台湾南部及东南空域赴西太平洋，配合山东舰执行海空联训。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时指出，台湾年度汉光军演启动在即，为此进行的一系列军事调度与准备工作已经展开，解放军对此高度关注。

据台媒报道，为应对解放军灰色地带战术，台湾将于7月22日启动的汉光军演，将侧重“去中心化指管”的战术，并首度发布“交战规则携行卡”，放宽一线部队“第一击”的权限。

路透社报道称，自7月以来，台湾已报告探测到共有270多架次解放军军机在台湾附近活动，以及两次军机和军舰的 “联合战备巡逻”。一位熟悉地区事务的安全人士称，夏季是解放军进行演习的传统季节，但他注意到解放军最近的动向出现了“不寻常”的增加。

日本防卫省统合幕僚监部星期二（9日）发布消息称，在冲绳县宫古岛东南约520公里的太平洋上，确认发现包括山东号航母在内的四艘中国军舰，并多次起降舰载机和直升机。防卫省还发布了贴近拍摄的“山东”号航母舰载机起飞的照片。

同时，菲律宾近期频频与中国在南中国海争议岛礁发生冲突，该国军方对山东号航母编队的动向感到担忧。

据路透社星期三报道，菲律宾军方发言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）说：“我们强调维护地区和平与稳定的重要性，并敦促各方遵守国际法和规范。”

王宏仁分析，山东舰在南中国海的部署本就有针对菲律宾的色彩，在菲律宾与中国的冲突激化后，中国航母的动向更容易引起菲律宾的怀疑与猜忌。

香港《南华早报》此前报道，中国地理空间分析公司觅熵（MizarVision）发布的卫星图像显示，山东号航母编队6月底首次出现在距菲律宾200海里（约370公里）的海域上，“有威慑之意”。

中国外交部发言人林剑星期三就菲律宾的关切答复道：“我不了解你提到的具体情况，建议向主管部门询问。”中国国防部目前尚没有作出回应。