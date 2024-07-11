郑文灿涉贪收押禁见 民进党开铡停权三年

台湾前桃园市长、已请辞台湾海峡交流基金会董事长的郑文灿涉贪两度获交保，在星期四（7月11日）第三度召开的羁押庭，被裁定收押禁见；郑文灿委任律师表示将依法抗告。执政的民进党方面也证实，郑文灿自星期五（7月12日）起停权三年。

郑文灿在桃园市长任内涉嫌在华亚科学园区开发案中收贿500万元（新台币，下同，约22万新元），检方两度声押失利，桃园地方法院星期二（7月9日）裁定1200万元二度交保，检察官当庭再提抗告。

台湾高等法院星期三（7月10日）以原交保裁定忽略郑文灿的实质影响力为由，撤销原裁定，发回更裁。桃院星期四下午三度重开羁押庭，郑文灿提早15分钟抵达法院，全程面色凝重、不发一语。

历经超过四个小时的检辩攻防，法官最终在下午5时57分裁定郑文灿收押禁见。随后，桃园地院警备车将郑文灿解送至桃园看守所。

根据桃园地院新闻稿揭露的羁押理由，郑文灿在7月5日应讯前，就已得知检调侦办内容，并通过通讯软体将检方侦办的内容及答辩方向传给秘书。而秘书多次与同案其他人员传递信息，因此郑文灿确有串证疑虑。

郑文灿律师接受媒体访问时则说，会依法提起抗告。

民进党廉政会星期一（7月8日）晚间曾召开临时会，决议若郑文灿被羁押，就马上启动停权三年；如果将来一审判决有罪，可能会再进一步研议处分，依照廉政条例可能就是除名；如一审判决无罪，就会撤销停权三年。

民进党廉政会主委邱骏彦星期四受访时对媒体表示，郑文灿自星期五起停权三年。

郑文灿卷入的收贿贪污案，源于桃园“华亚科技园区”外一块9.5公顷农地的地主组成重划会，向桃园市府申请自办重划（重新丈量规划土地使用），主导重划会的台塑集团前高层杨姓总经理及其他地主共筹出近千万元，透过重划会与时任桃园市长郑文灿熟悉的廖姓人士交付现金。

在此之前，杨、廖两人被检察官声押禁见获准，杨因年事已高，申请具保获准。