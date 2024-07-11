66架次大陆军机出现台海 次数今年最多

（台北综合讯）台湾国防部星期四公布侦获66架次中国大陆军机在台海周边活动，次数为今年新高。此前一天，台湾军方也侦测到大陆航母现身距离台湾本岛最南部不远的菲律宾北部海域。

台湾国防部星期四（7月11日）在官网通报，从星期三（10日）清晨6时至星期四清晨6时，共侦获66架次大陆军机和七艘次大陆军舰在台海周边活动，其中56架次军机飞越台海中线，进入台湾防空识别区北部、西南及东南空域。

台湾国防部公布的活动示意图显示，进入这三个空域的56架次主、辅战机和无人机，最近距离南部的鹅銮鼻有61.12公里，而距离北部的基隆有133.34公里。其中，共有39架次军机进入西南和东南空域。

台湾国防部也公布了两张照片，一张是大陆歼16战斗机的黑白图像，另一张是一架可携带核弹头的大陆轰6轰炸机的彩色图像，不过没有具体说明这两张照片的拍摄地点和时间。

台湾国防部星期三也通报，36架次大陆军机飞越台海中线及其延伸线，经台湾南部及东南空域赴西太平洋，配合大陆海军航空母舰“山东号”执行海空联训。

台海巡署：四艘大陆海警船驶入金门水域

台湾海巡署金马澎分署官网星期四也公布新闻稿称，当天早上7时发现四艘大陆海警船，分别从料罗东方、东南、翟山南方及凤嘴南方海域驶入金门水域。台湾海巡署立即派出四艘海巡艇，以一对一方式监控对应、搜证并警告驱离。

法新社引述台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云分析，大陆最新的武力展示是对最近政治事态发展的反应。美国在台协会新任处长谷立言星期三与台湾总统赖清德会面，并表达了对台北的支持。

路透社报道，自今年7月以来，台湾已报告探测到共有270多架次大陆军机在台湾附近活动，以及两次军机和军舰的联合战备巡逻。

台外长：正与美洽谈将台湾纳入友岸外包政策

另据《自由时报》报道，美国白宫前副国家安全顾问博明，上月访台曾表态支持台湾加入美国“国防供应链”。美国在台协会前处长孙晓雅则说，台湾民间企业未来必须达到美国国防供应链的标准，才能够加入。

台湾外交部长林佳龙星期三在与媒体茶叙时说，美国“友岸外包”政策有纳入台湾，具体项目仍在洽谈中。他进一步说，美国在俄乌战争的军事供应链中，所需的武器弹药和相关设备，可以在台湾就近生产，台美合作可朝此大方向前进。