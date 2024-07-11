“新加坡体验周”金鸡湖畔开幕 吸引上百苏州民众打卡

香浓的咖啡乌、松软的斑兰蛋糕、种类丰富的什锦豆（Kacang Puteh）……，位于中国江苏省苏州市金鸡湖畔的苏州中心商场三楼连廊，星期四（7月11日）变成一条新加坡美食文化街，吸引上百名苏州民众到场打卡。

苏州工业园区成立30周年之际，我国贸工部和苏州市政府联合主办的“苏州·新加坡体验周”，让苏州民众不必出国就能品尝新加坡特色美食，同时还能体验印度族海娜手绘、与新加坡景点隔空拍照、看展览了解新加坡小贩文化。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，中共江苏省委常委、苏州市委书记刘小涛星期四到场，为五天的体验周揭幕。

刘燕玲致辞时说，30年来，苏州工业园区一直为新中双边合作扮演探路者的重要角色，既加强了两国的合作伙伴关系，也实现了具有示范意义的国际合作模式。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期四（7月11日）在“苏州·新加坡体验周”上致辞。（黎康摄）

她说，新苏两地人民时刻都在关心园区发展，“虽然相隔千里，但就像我一样，来到苏州金鸡湖畔，我们感到十分亲切和熟悉，好像一个大家庭。”

苏州工业园区是新中首个政府间合作项目，并自2016年以来，连续八年在中国商务部的国家级经济技术开发区综合排名中居首位。

刘小涛致辞时说，“我想八连冠还会继续下去，还不止八连冠。在这个过程中，我们确实感受到了新加坡给我们的无私的支持、帮助和指点。”

他呼吁苏州民众到现场体验，并说：“最好是能到新加坡去体验一下。我们就是一家人，到了新加坡，也跟回到我们的家乡一样。”

排队买炒萝卜糕的苏州民众贡欣怡接受《联合早报》采访时说，现场比她想的更热闹，美食也比她想的更好吃。

从事苏绣的苏州民众陈涛受访时说，他和家人之前多次到访新加坡，感受到两国文化交流活动频繁，未来准备在新加坡发展苏绣生意。

新加坡原创蜡染布设计品牌娘娘（Toko Suri）是参会的新加坡品牌之一。品牌创始人洪雅幼告诉《联合早报》，许多苏州民众对蜡染布产品有兴趣。品牌虽然成立不久，参加三场活动都卖到缺货。

今年以来，新苏两地已举办多场文化交流活动。新加坡华乐团3月在苏州举办音乐会，苏州市评弹团和苏州昆剧院4月则在新呈献“相约狮城 遇见苏州”文化周，带来评弹和昆曲《牡丹亭·游园》演出。