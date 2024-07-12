台湾采购美国红外线追踪系统 强化侦搜大陆匿踪战机能力

（台北综合讯）台湾将向美国采购一款能提升战机追踪系统的设备，以强化台军侦搜中国大陆歼20等匿踪战机的能力。

综合《自由时报》和中天新闻报道，台湾国防部星期五（7月12日）在决标公告中公布，台湾驻美军事代表团6月25日与美国在台协会签署F-16战机红外线追踪侦搜系统（IRST）等17项采购合约，决标金额112亿500元（新台币，4.6亿新元），2030年12月31日前完成交付。

台湾国防部在公告中称，大陆常态性派遣军机和无人机侵扰台防空识别区，影响台湾空域行动自由，已形成严峻的军事威胁。

美国去年8月宣布这项军售案，金额依军购需要最高可达5亿美元（6.7亿新元）。一名军方人士透露，新设备将用于台湾从美国采购的66架最新F-16V（BLK70）战机。

决标公告显示，军购案的履约地点是台东县。位于台东的空军志航基地，正是这66架战机的未来部署地点。

由洛克希德·马丁公司开发的IRST是一款外挂式装备，装载在战机机腹下方。这款设备能从150公里外侦测敌机发出的红外线讯号，有助提升F-16战机侦搜大陆歼20等匿踪战机、或低雷达反射目标的能力。

台湾国防院副研究员舒孝煌分析，雷达不易侦测匿踪战机，但匿踪战机在飞行时也会因摩擦空气产生热源，发动机运作也会有热源，因此可用红外线侦察搜索。