德国对中国电信巨头下禁令 5G网络分两阶段移除华为中兴组件

（柏林／北京综合讯）德国政府以国家安全为由对中国电信巨头下禁令，未来五年分两阶段要把华为和中兴通讯的组件从德国5G网络中移除。

综合路透社、法新社和彭博社报道，德国内政部长费泽星期四（7月11日）证实，德国内政部与当地三家运营5G网络的电信运营商谈判后达成协议，以保护德国的关键基础设施免受中国影响。这是柏林为减少对北京的经济依赖而采取的最新举措，一些人担心这种依赖会使德国变得脆弱。

费泽说，柏林已向北京通报上述协议，预计不会因此举而遭到报复。

这三家电信运营商为德国电信（Deutsche Telekom）、沃达丰（Vodafone）和西班牙电信德国子公司（Telefonica Deutschland）。根据协议，它们在2026年底前要把华为和中兴科技的关键组件从5G核心网络移除；2029年底前在5G网络接入和传输基础设施方面，要替换华为和中兴科技的全部组件。

英国、丹麦、瑞典、拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛等其他欧洲国家已对华为和中兴通信的组件实施禁令。美国早在2019年就开始对使用华为设备设限。德国被认为在实施欧盟5G网络安全措施方面较为落后。

德国之声中文网报道，有关德国移动网络中禁用中国技术的争议已持续数年，人们担心与北京政府关系密切的中国公司会从事间谍活动和破坏行为。不过，华为及其他中国公司始终否认这些指控。

中国驻德国大使馆星期四在官网批评德国此举，指华为、中兴5G问题说到底是个别国家出于维护自身科技霸权无底线打压竞争对手的行径。“所谓网络安全风险只不过是个借口，事实上迄今没有任何一个国家拿出中方企业设备存在安全隐患的确凿证据。”

中国外交部发言人林剑同一天在例行记者会上回应说，华为等中国通讯企业在欧洲运营了多年，为欧洲建设了高质量的通信基础设施，创造了大量的就业和税收，没有任何证据表明其危害欧洲国家的国家安全。

他也强调，将经贸科技问题政治化，只会破坏正常的技术交流合作，不符合任何一方的利益。