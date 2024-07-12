传美在台协会处长提一中政策被删 台总统府要求媒体撤下报道

（台北综合讯）美国在台协会（AIT）台北办事处新任处长谷立言，在拜会台湾总统赖清德时提到一中政策，但这番言论据报被台湾总统府删除。总统府否认删除的动机和可能性，并要求媒体撤下报道。

据《联合报》报道，刚于7月8日就职的谷立言星期三（7月10日）拜会赖清德，并以中文发表讲话时提及：“美国将继续支持台湾，这也符合美国长久以来以台湾关系法、三个联合公报和六项保证为指导的一中政策。”

AIT会后发布的新闻稿基本还原了上述内容，但台湾总统府公布的新闻稿唯独漏了“一中”二字。目前这则新闻稿已无法在总统府官网上找到。

台湾政治大学国际关系中心研究员严震生认为，总统府很可能是为了政治正确“故意漏掉”讲话内容，民进党政府未必不能接受一个中国，但无法接受台湾被认为是中国的一部分。

淡江大学国际事务与战略研究所教授李大中也说，AIT划重点处理新闻稿的方式，无疑是再度强调拜登政府的对台政策方针，提醒台湾意味浓厚。

《联合报》解读，赖清德刚上任，美国还在听其言、观其行的阶段，谷立言就“明示”美国对台立场，显示不放心赖政府。

台湾总统府发言人郭雅慧星期五（12日）回应称，基于礼貌和互信原则，依往例不会将来宾讲话逐字详列于新闻稿。谷立言讲话时媒体在场，有公开资讯，各家媒体均完整掌握，并无消音的动机和可能性。

郭雅慧批评媒体操作错假讯息令人高度遗憾，并要求《联合报》撤下“破坏台美关系的不实报道”。