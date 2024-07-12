郑文灿辞海基会董事长谁接任？罗文嘉：待陆委会指示

台湾前行政院副院长郑文灿卷入土地开发案收贿案，且有串证疑虑，遭收押禁见。他此前辞去负责两岸民间交流的海峡交流基金会董事长职务，据悉暂由海基会副董事长兼秘书长罗文嘉代理。后续将由何人接任郑文灿遗缺，罗文嘉星期五（7月12日）表示，仍待台湾政府的大陆委员会指示。

郑文灿在桃园市长任内，涉嫌在华亚科学园区开发案中收贿新台币500万元（约22万新元），被桃园地方检察署两度声请羁押，但均获交保。

直到星期四（11日）第三度召开羁押庭，法院才以郑文灿5日应讯前，就已得知检调侦办内容，并通过通讯软体传给施姓秘书。这名施姓秘书也多次与同案其他人员传递信息，确有串证疑虑为由，裁定郑文灿收押禁见。

这起案件上星期六（6日）曝光后，郑文灿隔天就请辞海基会董事长职务。据悉，涉入串证问题的施姓秘书，也与郑文灿同日辞去海基会职务。

海基会成立于1990年11月，是受台湾政府的陆委会委托、授权，与中国大陆针对涉及公权力行使的事宜进行联系协商，对口单位是大陆的海峡两岸关系协会。但自2016年民进党执政以来，海基会与海协会的协商机制中断，仅剩两岸文书验证、急难救助等事务性互动。

由于郑文灿在陈水扁政府任内就曾担任海基会副秘书长，后来也担任过民进党中国事务委员会发言人，被视为民进党内的“知中派”。

因此，他6月出任海基会董事长时，外界一度认为这是赖清德政府向北京释出的善意。

据了解，在郑文灿辞职后，海基会董事长职务便由罗文嘉暂时代理。

对于海基会董事长的可能继任人选，台湾媒体近期传出包括由具“亲赖”色彩的罗文嘉直升，以及外传赖清德原先属意接任的资深媒体人、台湾前监察委员吴丰山，第三位则是海基会前副董事长兼秘书长詹志宏。

面对媒体追问，罗文嘉星期五在海基会例行新闻背景说明会上仅表示，海基会目前运作正常，新任董事长人选仍在等待陆委会指示。

另外，海峡两岸台北夏季旅展当天上午在台北开幕，中国大陆官员和旅游业者共有155人来台，其中29人具有官员身分。但这些官员仅参加开幕活动，同时也强调不受访。

罗文嘉在会前受访时说，这次大陆众多官员来台，是台湾政府展现诚意，也希望将来台湾相关人员也可以到对岸去，这才是双向交流。

他下午在海基会新闻背景说明会上进一步强调，希望能以观光作为敲开两岸交流的第一块砖。

不过，台湾陆委会在6月27日起宣布调升中国大陆及香港澳门旅游警示为“橙色”灯号，建议民众避免非必要旅行。

对于如何解读一方面调升警示，一方面又希望以观光旅游重启两岸交流，罗文嘉则说，两者并不冲突，海基会会推动两岸正常、正向的观光往来；陆委会则有责任提醒赴大陆观光、工作可能产生的风险。