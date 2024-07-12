王毅批华盛顿峰会无端指责中国 分析：中方反驳北约烈度不强

北大西洋公约组织本周指责中国是俄罗斯对乌克兰开战的“决定性赋能者”后，中国外长王毅星期四反驳北约无端指责中国，并敦促北约不要插手亚太事务、不要干涉中国内政、不要挑战中方正当权益。

受访学者指出，本月初卸任荷兰首相、任内对华政策相对务实的吕特，10月1日起将成为新任北约秘书长。中国外交高层对北约的最新反驳并不强烈，释放对吕特掌舵的北约仍有期待的信号，希望避免与北约陷入剑拔弩张。

在华盛顿召开峰会的北约领导人星期三（7月10日）发表联合宣言，关切中俄日益加深的双边关系，并指责北京在协助莫斯科入侵乌克兰方面发挥关键作用，引发北京强烈不满并提出严正交涉。

据中国外交部官网消息，王毅星期四（7月11日）与荷兰新任外长费尔德坎普通电话，批评北约无端指责中国，中方绝不接受。他认为，中国同北约国家政治制度、价值理念不同，不应成为北约煽动同中国对抗的理由。

王毅敦促北约与中国加强对话，增进了解，建立基本互信，避免战略误判；中方愿在平等基础上同北约保持接触，在相互尊重基础上开展交流。

上海复旦大学国际问题研究院院长吴心伯接受《联合早报》采访时说，北京深知美国一直是利用俄乌冲突问题施压中国的主要推手，目前再借北约领导人峰会对华施加象征性压力，因此不会对北约做出特别强烈的回击，也不会改变与莫斯科关系的处理方式。

吴心伯分析，不少欧洲大陆上的北约成员国，在对华关系中持续获利，中国仍期待这些国家不完全跟美国走。

台湾政治大学国际关系研中心研究员严震生受访时则研判，北约目前尚未因乌克兰问题直接制裁中国，因此北京还没必要完全撕破脸。他认为，王毅最新表态表明中国对未来由吕特掌舵的北约也有“一些新的期待”。

担任荷兰首相近14年的吕特，今年3月底曾到北京进行两天工作访问，希望在中美科技战中开辟中间路线。

吴心伯指出，从吕特过去担任荷兰首相与中国打交道的经验来看，他在处理对华关系上比较务实，特别是在荷兰限制对中国出口光刻机的问题上，并未完全按照美国的要求实施限制措施。

美国总统拜登星期四在北约峰会闭幕后警告北京，如果继续支持俄罗斯，美国的欧洲盟友准备削减对中国的投资。

吴心伯指出，美国目前希望加大力度拉拢欧洲在投资问题上恐吓中国，但这能多大程度左右由市场和民间企业主导的对华投资行为，仍有很大问号。美国年底的总统大选，也让拜登政府的北约政策延续性陷入不明；特朗普一旦胜选，不排除北约重现当年法国总统马克龙宣称其“脑死”的状况。

北京近日也通过军事行动对美国示警。美国海岸警卫队星期三表示，发现四艘中国军舰现身阿拉斯加外海，并在美国专属经济区的国际水域过境，是中国军舰连续四年接近阿拉斯加水域。

中国国防部星期五（12日）则宣布，中俄两军7月上中旬在广东湛江附近海空域，举行代号“海上联合-2024”的联合演习，旨在展示双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力。

严震生指出，中国上述的军事动作不仅继续为莫斯科送暖，也进一步挑战美国海上霸权。中国军舰行经阿拉斯加外海，则是效仿美国海军在南中国海与台海的行动，在美国近海行使自由航行权。