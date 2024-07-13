台国防部首次通报大陆火箭军多批试射 分析：向对岸展示台军侦察能力

（台北／北京综合讯）台湾国防部首次通报中国人民解放军火箭军部队在内蒙古进行多波次试射，分析认为这是一种“侦查性吓阻”，旨在向中国大陆展示台湾侦察、掌握其军事动态的能力。

台湾国防部星期六（7月13日）通报，从当天凌晨4时许起陆续侦获大陆火箭军上述试射活动，并称运用了联合情监侦手段严密掌握、持续监控相关动态；防空部队保持高度警觉，加强戒备、适切应处。

台湾《中国时报》分析，内蒙古距离台湾相当远，但台湾国防部要求防空部队警戒，显示陆方极可能是试射最先进的PHL191远程火箭炮，射程可达500公里。该火箭炮若部署在福建沿海，几乎全台都在射程范围内。

这是台军方首次公开掌握大陆火箭军射击演习的情况。大陆去年9月进行围台军演时，台国防部曾罕见点名严密监控“远火部队”。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云分析，国防部公布大陆试射活动的举动属“侦察性吓阻”，旨在向对岸展示台军利用情监侦手段掌握其军事动态的能力，并适时公布以安定民心。

一名台湾安全部门消息人士则向路透社透露，台湾中部山脉的一些山峰上设有强大的雷达站，可侦测到中国大陆远处的动态。

中俄联合演习兵力集结完毕

另据新华社报道，中国和俄罗斯军队7月上中旬在广东湛江附近海空域举行联合演习，俄方舰艇编队星期五（7月12日）已抵达湛江某军港，双方参演兵力集结完毕。

中俄共派出七艘水面舰艇及舰载直升机、陆战队员等参演，双方将围绕联合侦察预警、联合反潜、联合对海打击、联合防空反导等科目进行海上演练。