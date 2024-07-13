中国抗议拜登签署西藏法案

（北京／华盛顿综合讯）美国总统拜登签署了一项名为促进解决西藏争议的法案，被中国斥为粗暴干涉中国内政，并向美方提出严正交涉。

拜登是在当地时间星期五（7月12日）签署《促进解决藏中争议法案》（简称法案）成法。他通过白宫官网发表声明说，他与国会两党一样，致力于促进藏人人权与支持维护西藏独特的语言、文化和宗教遗产，并将继续呼吁北京恢复与达赖喇嘛或其代表进行不设前提的直接对话，以寻求解决分歧的办法。

拜登说，法案没有改变美国两党长期以来的政策，即承认西藏自治区和中国其他藏区属于中华人民共和国的一部分。

法案规定，美国的政策是，西藏问题必须根据国际法，通过不设前提的对话，以和平手段加以解决。法案也要求美政府及其西藏事务特别协调员反击中国政府关于西藏历史的虚假信息。

中国外交部官网星期六（7月13日）以发言人答记者问的形式作出回应。发言人说，该法案违背美国政府的一贯立场和承诺，违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，严重损害中方利益，向藏独势力发出严重错误信号。中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人也敦促美方以实际行动恪守承认西藏是中国一部分、不支持西藏独立的承诺，不得实施上述法案。如美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权安全发展利益。

中美互相制裁 关系趋于紧张

过去一个月，中美已就西藏、对台军售、俄乌战争等问题多次交锋。

美国国务院星期五表明，尽管两国关系缓和，但对涉及新疆、西藏及其他地区人权问题的中国官员，美国将持续拒绝核发签证。

美国务院发言人米勒说，新疆持续存在种族灭绝罪行、香港基本自由被侵蚀、西藏人权侵犯问题持续存在，美国将持续促进捍卫中国人权的问责制。

中国外交部则同日发表声明称，对六家美国军工企业和五名高管进行制裁，以反制美国对台军售。