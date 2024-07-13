中国网络频现“历史的垃圾时间”论调 官媒反驳：伪学术概念

（北京综合讯）中国互联网世界频繁出现“历史的垃圾时间”论调，官媒发文反击，称这是一个伪学术概念，某些人借题发挥，对国家发展阴阳怪气，影射“无奈无望”。

所谓“垃圾时间”（Garbage time），原是一个用在多种限时制体育赛事中的术语，意指一场比赛中，对垒两队的分数差距太大、胜负结果难以改变时，剩余的比赛时间就称为“垃圾时间” 。

不过，从去年开始，有中国自媒体提出，历史已进入一段“垃圾时间”，并引述奥地利裔美国经济和历史学家米塞斯（Ludwig von Mises）观点，称历史中曾反复出现这样的时刻：社会运行发展违背基本经济规律，但个体无法改变，整个时代必然走向失败。

此后网民对中国经济下行、房地产低迷、股市下跌等新闻，常以“历史的垃圾时间”表达面对宏观变化，个体的无力感。

中共北京市委机关报《北京日报》星期四（7月11日）发表评论员文章《历史的垃圾时间？真耶假耶？》抨击这一概念。

文章称，米赛斯根本没提过这个词，这是伪学术，炒概念。某些人借题发挥，对国家发展长吁短叹、阴阳怪气，逻辑也十分粗浅，即“大环境太差，个人没得选”，影射“无奈无望”，否定和看衰今日中国的一切。

文章指出，这些年，从“经济回退”到“发展见顶”，从“中国崩溃”到“产能过剩”，类似“丧里丧气”的判断和预测太多了，最后都被事实打脸。文章也称，中国经济发展几十年，“没有哪个时刻是没有风险、笃定结果的”；黄金时代不是“赶上的”，而是“创造的”。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文也撰文，指“历史的垃圾时间”这个“伪词”，“试图营造国家终将失败的大众预期，以及诱导民众不配合、不奋进、不作为的心理”，比躺平论更危险。

但王文也说，这个词不断被引述、被评价、被传阅，的确折射了当下许多民众的情绪共振与经济下行期的社会心理。这恰恰提醒着极其重要的当务之急，即“中国改革，不能有垃圾时间”。

CSIS调查：更少中国人相信能力可改变命运

中国民众对个体能作出改变的信心在下降。据彭博社报道，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）星期二（7月9日）公布了一项针对数千名中国公民的调查。结果显示，受访者认为人脉和富裕出身是致富的主要因素。而2015年前的10年内，最受欢迎的答案是“能力和才华”，其次是“努力”。

受访者也认为，导致贫穷的主要原因是机会不平等，而不再是能力不足。而认同“在我国，努力总会有回报”这一说法的受访者比例，从2004年的62%下降到去年的28%。

报告作者称，这反映人们对精英政治和经济让所有人平等受益的信心下降，并判断：“公众对未来没把握，就不太可能进行消费或新投资”。