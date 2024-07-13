中国再爆水路食用油化工油混运

（北京综合讯）中国以煤油化工罐车运输食用油引起舆论哗然，而最新的媒体报道揭露，不仅是公路货运，食用油经水路运输也存在混运现象。

财新网星期五（7月12日）报道，有食用油专用运输船船长对其意向客户称，他们是持有植物油运输证的食用油运输船，但没货时也接运白油、柴油等其他油品。白油就是化工合成油的俗称。

这名船长称混运没人管，如果装好白油再运食用油，只要能提供洗舱证明就可以，而洗舱也不用很严格，自己随便搞一下，再开一个假的洗舱证明，粮油企业也不会细看。

报道也引述一名船舶洗舱公司负责人称，运完其他油再运食用油在行业里很普遍，中间需要洗舱。花1000至2000元（人民币，下同，185至370新元），就可以直接开具洗舱证明、油气消除证明和换品种证明。

报道称，自《新京报》揭露食用油混运一事之后，所有粮油企业都在整改严查，海事部门也开始严查，发货企业和收货企业的货物证明都要提供，洗舱证明也不好取得。

《新京报》7月2日发表调查报道，揭露中国有运送非易燃易爆品的油罐车既运送煤制油等化工类液体，也运送大豆油等食用类油品，中间不清洗油罐，且类似现象在运输行业是“公开的秘密”。

此前第一财经引述专家称，要解决这种不清洗油罐的问题，中国需要探索建立有约束力的散装油“专车专用”“专罐专用”标准。当前中国有对运输容器的清洁标准，但没有“专车专用”的强制性规范标准。

在水路，中国则要求自2021年起，在长江水系运输植物油的船舶应持有“化学品船植物油运输”营运证。

财新报道称，这原则上实行了专货专运，各大粮油企业也自建了一批专用食用油运输船队，但是，很多第三方食用油水运企业仍存在混运现象，这主要是粮油企业监管不严所致，很多食用油运输船只要提供洗舱证明就可以运货。