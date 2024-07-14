中俄时隔一年在太平洋海域再展开海上联合航巡

（北京／莫斯科综合讯）北约上周将中国列为俄罗斯对乌克兰开战的“决定性赋能者”后，中国国防部星期天（7月14日）宣布中俄海军军舰近日在太平洋西部和北部海域开展第四次海上联合巡航，这是两国时隔近一年在相同海域再开展联合巡航。

中国国防部表示，此次行动不针对第三方，与当前国际和地区局势无关。

北约领导人上星期三（10日）在华盛顿发表联合宣言，关切中俄日益加深的双边关系，并指责北京在协助莫斯科入侵乌克兰方面发挥关键作用，引发北京强烈不满并提出严正交涉。

之后，中国国防部上星期五（12日）宣布，中俄两军7月上中旬在广东湛江附近海空域，举行代号“海上联合-2024”的联合演习，旨在展示双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力。

据新华社报道，参与“海上联合-2024”的中俄兵力上星期五已集结完毕，两军共派出七艘舰艇，中国参演兵力包括导弹驱逐舰“南宁舰”、导弹护卫舰“咸宁舰”“大理舰”、综合补给舰“微山湖舰”等。

俄罗斯参演兵力则由护卫舰“响亮号”“凛冽号”、油船“伊尔库特号”组成。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，中俄海军将从星期一（15日）起开始三天的海上演练，期间将展开多个科目，包括联合侦察预警、反潜、对海打击、防空反导等。

俄罗斯国防部上星期六（13日）宣布，俄护卫舰“完美号”与中国海军战舰支队在菲律宾海进行了联合巡逻，旨在加强俄中海军合作，维护亚太地区和平稳定，监控海域并保护俄中海上经济活动目标。

参加巡逻的中国海军战舰，包括驱逐舰“银川舰”、护卫舰“衡水舰”，以及参加“海上联合-2024”的微山湖舰。据报道，两国舰艇进行了使用标准导弹、火炮武器系统打击海上目标的训练。俄中海军是在2021年进行首次联合巡逻。

另一方面，中共政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际上星期六结束对俄罗斯的五天正式访问，期间在圣彼得堡会见俄国总统普京。赵乐际表示，中俄要保持战略定力，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。