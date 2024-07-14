传在塔吉克斯坦建秘密军事基地 中国外交部间接否认

（北京／伦敦综合讯）中国据传正在中亚国家塔吉克斯坦建设秘密军事基地，以应对塔利班统治下的阿富汗构成的安全威胁。中国外交部上星期五（7月12日）间接否认传言，表示不掌握情况，并称中国在中亚没有任何军事基地。

据英国《每日电讯报》上星期三（10日）报道，卫星图片显示，北京在塔吉克斯坦建设秘密军事基地。该设施位于近4000米的高山上，有瞭望塔和两国驻军。

尽管两国政府均否认该基地的存在，但图片显示，建设稳步进行，包括通往基地的道路。

报道也称，北京希望加强在该地区的存在，以控制新疆的维吾尔穆斯林，并保障从该地区向中亚和欧洲扩张的经济计划。

中国外交部发言人林剑上星期五在例行记者会上表示不掌握情况，但强调中国一贯奉行独立自主的和平外交政策，“在中亚没有任何军事基地”。

自2016年以来，塔吉克斯坦与阿富汗边境安全形势持续严峻，塔利班和伊斯兰国等恐怖势力对塔吉克斯坦安全造成威胁。塔吉克斯坦前副防长纳扎尔佐达2015年9月曾发动恐怖袭击，对峙过程造成八名军警丧生。

之后，中国和塔吉克斯坦持续加强安全合作。两国在2017年8月底宣布建立全面战略伙伴关系，并签署合作规划纲要，扩大和深化安全等领域合作。

中国国家主席习近平本月初到塔吉克斯坦首都杜尚别展开国事访问期间，中塔宣布将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，加强安全合作，共同打击恐怖势力。

习近平表示，中塔双方要加强执法安全部门合作，有力打击“三股势力”，筑牢两国发展的坚固防线。