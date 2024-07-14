上台后首登军舰视导 赖清德期许台军守护海疆安全

（台北综合讯）台湾军方星期六（7月13日）首次通报中国大陆火箭军在内蒙古试射之际，台湾总统赖清德同日前往基隆慰勉海军舰队官兵，并登上军舰视导。这是他今年5月20日上台后首次这么做，以表明守护台湾的决心。

赖清德星期六在国安会秘书长吴钊燮、防长顾立雄、海军司令唐华上将等陪同下，到台湾海军在基隆的威海营区视察，期间听取部队任务简报、视察官兵生活与办公大楼。他期许官兵持续秉持忠义军风，守护海疆安全。

赖清德在脸书发文说，驻守当地的海军131舰队负责台湾东北海域、海峡、南部的侦巡工作和外离岛的运补护航任务，是台军不对称战力的重要支柱。

他也指出，舰队下辖的沱江舰，不但具有匿踪性和航行稳定性，更具备区域防空火力，让台湾安全更有保障。

赖清德星期六还登上沱江级巡逻舰“旭江舰”。该舰具有隐形匿踪设计，还配置12枚“雄风”反舰导弹与16枚“海剑”二型防空导弹，火力强大。

台海局势近期持续紧张，台湾国防部星期六首次通报中国大陆解放军火箭军部队在内蒙古进行多波次试射。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云分析，台湾国防部持续通过“侦察性吓阻”，向大陆展示台湾侦察、掌握其军事动态的能力。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑也指出，台军此举代表其雷达的侦测、监控能力可及大陆的内陆地区。