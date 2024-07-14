中国周二开始进入“七下八上”防汛关键期

（北京／重庆综合讯）中国将从星期二（7月16日）开始进入为期一个月的“七下八上”防汛关键期，全国洪水多发频发，容易发生流域性洪水。中国官方为此调度四川、安徽、湖北、河南、山东等15省份，研究部署防汛救灾工作。

据新华社、中新社等报道，中国水利部副部长王宝恩星期天（14日）在记者会上预测，今年“七下八上”期间，中国旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多、趋广、趋频、趋强，致灾影响重，形势严峻复杂。

入汛以来，珠江、长江、太湖、淮河等流域大江大河大湖接连发生20次洪水。当前，太湖第二轮洪水、淮河首轮洪水正在发展，长江第一、第二轮洪水仍处于演进过程。

“七下八上”是每年中国防汛形势最严峻的时期。王宝恩说，全国从7月16日零时起进入防汛关键期，水利系统全面启动防汛关键期工作机制，将强化流域水工程统一联合调度，突出抓好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

中国国家防总办公室、应急管理部14日也组织气象、水利、自然资源、住房城乡建设等部门进行防汛专题联合会商，视频调度四川、安徽、湖北、河南、山东等15省份，研究部署“七下八上”防汛救灾工作。

长江上游的重庆近期汛情持续严峻。重庆自7月8日出现今年入汛以来最大降雨涨水过程，星期六（13日）开始有13个区县遭遇大暴雨，六条河流出现超警戒水位洪水。

重庆当晚将万州、江津、合川等13个区县的防汛三级应急响应，提升至警戒程度更高的二级应急响应（一级是最严重水平），同时针对暴雨洪涝和中小河流，涨水风险较高的永川、大足等四个区，也启动防汛二级应急响应。