中国144小时过境免签政策扩大至河南云南两省

（北京综合讯）中国宣布144小时过境免签政策实施范围，进一步扩大至河南全省和云南省部分地区。

中国国家移民管理局星期一（7月15日）通过官网公告，自公告之日起，在河南郑州航空口岸实施144小时过境免签政策，停留区域为河南省行政区域；将云南省144小时过境免签政策停留范围，由昆明市扩大至昆明、丽江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西双版纳、红河、文山等九个市（州）行政区域。

同时，新增河南的郑州新郑国际机场，以及云南的丽江三义国际机场和磨憨铁路口岸等三个口岸，为144小时过境免签政策适用口岸。

按照新规，美国、加拿大、英国、日本、韩国等54国公民，持有效国际旅行证件和144小时内确定日期及座位的联程客票从上述口岸过境前往第三国（地区），可免办签证在规定区域内停留不超过144小时，停留期间可从事旅游、商务、访问、探亲等短期活动，但工作、学习、新闻采访等事项仍需事先批准并办妥签证方可入境。

截至目前，中国国家移民管理局已在北京、天津、上海等地的37个口岸实施144小时过境免签政策。

中国本月早些时候发布的2024年上半年移民管理工作主要数据显示，上半年各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。官方预计今年下半年外国人赴华热度将持续升温。

新华网智库思客上周二刊文称，得益于144小时过境免签政策适用范围的不断扩大，越来越多外国人来中国旅游，并在网上展示他们的所见所闻。这不仅带火了中国旅游，还对外展示了一个真实、生动的中国形象，推动了中外经贸合作，可谓一举多得。