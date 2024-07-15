中国多地倡议节约用电：路灯间隔开暂停灯光秀

（北京综合讯）中国进入夏季用电负荷高峰，多个省市单日用电量创历史新高，电力供应出现缺口。江西、安徽、重庆、太原等省市发布节约用电的倡议，包括间隔开启路灯、暂停城市灯光秀等，以缓解电力供应紧张。

综合澎湃新闻与央视财经报道，6月以来，中国多省市出现持续性高温天气，加上工业生产恢复，多地用电负荷突破历史记录。在工业大省广东，用电负荷在7月9日与10日连续两天创历史新高，最高达到1.49亿千瓦。

福建的用电负荷也在7月4日与5日连续两天创新高，最高用电负荷达到5275万千瓦，较去年增长2.95%。

为缓解区域供电压力，多个地方倡议党政机关、企事业单位和市民们节约用电。重庆市开州区城市管理局上星期四（7月11日）在微信公号发文称，由于全市用电紧缺，电力供应形势严峻，将适度减少公共照明，装饰性景观照明尽量关闭或限时开放，在晚上12时到次日上午8时，‌电子显示装置广告应保持熄灭。

江西省发展和改革委员会等部门在节约用电倡议书中称，在保障民众夜间出行安全的前提下，合理安排路灯开闭，并鼓励使用可再生节能路灯，非必要时暂停城市灯光秀、景观灯等亮化工程，以及商业场所广告字幕等非照明设备用电。

安徽省能源局等部门联合发布的倡议书中，提出在保障行人、车辆安全的前提下，将试行路灯间隔开启、减半开启。在用电高峰期主动减少公用设施、公共场所和大型建筑物等装饰性景观照明及各类广告灯用电，暂停运行单纯展示城市形象的灯光秀。

工业用电和居民用电攀升的同时，多地电煤供应不足、江河来水偏枯，导致出现用电缺口。中国国家能源局综合司副司长张星此前称，预计今年度夏期间，中国用电负荷将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。