中国第二季经济增速弱于预期 分析：须加码提振内需

中国第二季经济增速放缓至五个季度来最低的4.7%，比市场预期来得差。分析认为，要确保5％左右的全年增长目标，官方须加码提振内需，带领世界第二大经济体走出通货紧缩阴影。

中国国家统计局星期一（7月15日）公布的数据显示，中国第二季国内生产总值（GDP）同比增速低于第一季的5.3％，也不及彭博社预测的5％和路透社预测的5.1％，为去年第一季以来最差的表现。

今年上半年中国经济同比增长5％，与全年官方目标一致。但与前一季相比，第二季经济仅增长0.7％，远低于第一季的1.5％。

尽管官方持续出台促消费和稳楼市措施，但社会消费品零售总额增速依然从5月的3.7％回落至6月的2％，为2022年12月以来最慢。上半年房地产开发投资额同比滑落10.1%，跌幅和首五个月一致。6月新房价格同比跌幅更扩大至4.9％，为九年来最大。

中国国家统计局新闻发言人在官方文告中指出，第二季经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素影响，也反映当前经济运行中的困难挑战增多，特别是国内有效需求不足的问题比较突出，国内大循环不够顺畅等等。

第二季经济增长主要来自强劲的制造业活动。在6月，规模以上工业增加值同比增长5.3%，高于市场预期；以美元计价的6月出口额也超预期增长8.6％，增幅连续第三个月扩大。

摩根资产管理环球市场策略师朱超平认为，快于预期的出口增速，为弥补国内供需缺口发挥关键作用，也反映中国制造业生产力和效率的提升。“不过，潜在的地缘政治逆风也凸显了增强国内消费者信心的紧迫性。”

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭接受《联合早报》访问时预计，在出口带动下，中国仍有希望实现全年增长目标。但随着第二季增长放缓，他对全年经济增速的预测区间从两个月前的5％至5.2％，下调至4.8％至5％。

中国居民消费价格指数（CPI）上半年同比仅上涨0.1%，显示整体经济仍未摆脱通缩阴影。谢栋铭认为，通缩持续过久将导致经济主体思维固化，更难走出恶性循环，“当务之急是拉动内需，带动通胀率回升”。

展望下半年，统计局发言人承认外部环境不稳定性、不确定性上升，国内困难挑战依然不少，但称这些都是“前进中的问题、成长中的烦恼”，并指有关部门对这些问题“有清醒的认识”，已采取一系列措施加以解决。

第二季经济数据出炉当天，中共二十届三中全会在北京开幕。国家统计局打破每月召开新闻发布会的惯例，改为在网络发布经济数据。

重庆大学经济学教授姚树洁受访时研判，深化改革和促进开放依然是本次三中全会的主题，也为推动经济发展、提振市场信心提供指引。“如何让改革产生更好效果，突破经济增长瓶颈，并为（美国前总统）特朗普可能再度上台的风险做好准备，是外界关注的焦点。”

路透社调查的分析师预计，中国将在第三季把一年期贷款市场报价利率（LPR）下调10个基点，银行存款准备金率下调25个基点。花旗分析师则预计，决策层将在7月底的政治局会议后推出新一轮房地产支持措施。

不尽人意的经济数据出炉后，人民币汇率和中国大陆及香港股市应声滑落。沪深京三市逾4300只个股下跌，市场成交低迷。香港恒生指数低开低走，收跌1.52％。