中正纪念堂三军仪队交接展示 首度移出蒋介石铜像大厅

（台北综合讯）台湾三军仪队星期一起正式移出中正纪念堂蒋介石铜像大厅，结束历时44年在大厅内的站哨与交接展示。这也是1980年中正纪念堂开馆以来，三军仪队首次移出中正纪念堂。

综合《联合报》、《自由时报》等台媒报道，星期天（7月14日）下午5时是最后一场的礼兵交接，期间一度有人高喊“中华民国万岁”。

三军仪队撤出铜像大厅后，训练展示移至中正纪念堂主堂体正前方的民主大道，星期一（15日）上午9时进行首场三军仪队礼兵巡查及训练展示。

台湾文化部长李远就此在脸书发帖称：“这样的一小步，竟然花了44年。在解严37年的今天，我们被束缚了近半世纪的思想，终于正式解严了。”星期一是台湾政府解严37周年纪念日。

台湾文化部上星期五（7月12日）在官网发布新闻稿称，以“去个人崇拜”、“去威权崇拜”为现阶段中正纪念堂转型正义目标，要求中正纪念堂驻防的台军仪队回归巡查训练及维护场域安全的任务目的，撤除原先在铜像大厅的站哨任务。

台湾文化部强调，中正纪念堂的转型正义任务将持续推进，期盼在不遗忘历史下，继续推动各项转型正义工作。

身为蒋家第四代的台北市长蒋万安受访时说，任何重要的决策其实都应该广纳各方意见，特别针对台军仪队的队员。他说，目前在炎热的酷暑之下，在户外进行各项的操练、训练，外界有一些声音，希望国防部能聆听各界的声音。

另一方面，台湾总统赖清德星期一前往国家档案局视察时表示，不希望任何人在民主的社会，用民主反民主，也不希望过去站在人民的对立面，跟集权主义站在一起的人，“企图想要把国家带往过去”。