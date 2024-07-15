港媒：大陆学生用假学历赴港报读延烧至本科

（香港综合讯）中国大陆学生涉嫌用假学历报读香港高等院校的事件继续延烧。继30名大陆生被曝使用海外院校假学历报读香港大学硕士班课程后，香港再有大学据报正调查大陆生用海外虚假高中学历报读本科专业。

网媒“香港01”引述消息人士报道，一所香港八大教资会资助的大学，正在调查多名大陆生疑以虚假海外学历报读本科课程，涉及至少20多人，部分学生目前就读一年级，一些学生原本已获2024年9月的入学资格。

消息人士称，涉事学生持有英语水平考试或外国大学入学试的成绩，但实际水平差，与他们递交的考试成绩不符。在被查问之后，涉事学生承认使用留学中介制造的虚假海外学历，英语水平考试和外国大学入学试也是请人代考。

部分涉事学生使用加拿大高中的取录证明信和推荐信，并有加拿大安大略省学生总成绩表。

该所大学的发言人说，大学十分重视入学申请者的学术诚信，拒绝所有学历造假行为，校方正按既定程序调查，如证实有人提交虚假文件，会即时取消有关申请者的录取资格，并转交执法机构跟进。

有留学中介说，相较于用假学历报读香港院校的硕士课程，用假学历报读本科的操作空间更大，部分留学中介与海外“野鸡”高中合作，滥发成绩单。该中介也称，请人代考并非难事，由于检查证件相对不严格，越南和泰国等地都是热门的代考地点。

在中国大陆的留学教育展上，不少留学中介宣传可以颁发加拿大高中学历，足不出国就能获得安大略省高中毕业学历，即读“网络高中”，就能获得安大略省高中毕业证书。

中国大陆生涉及使用“黑中介”制作的海外虚假学历问题近期引发关注。据端传媒报道，香港大学经管学学院此前公布，院方证实有30名中国大陆生以海外院校假学历入学，推算最终可能查出多达80至100人以同样手法骗取入学资格。

香港警方7月4日确认，两名大陆女子被拘捕，她们涉嫌以虚假文书及向入境处人员作虚假申述。港媒称，这两名女子都是港大学生。