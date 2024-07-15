批中国咄咄逼人 新西兰总理：非常关切仁爱礁局势

新西兰总理拉克森星期天批评中国在南中国海问题上咄咄逼人，试图阻止菲律宾向仁爱礁（菲称阿云津礁）的坐滩军舰提供补给。他希望今年与马尼拉达成部队互访协议，允许新西兰在菲律宾部署军事资产。

受访学者指出，尽管拉克森上周在华盛顿参加北约领导人会议后，对中国进一步强硬，但不意味着对华政策将大调整，更多是借势积累在经济上与北京讨价还价的筹码。

中菲去年以来对仁爱礁坐滩军舰的补给问题频频发生摩擦，最近一次严重冲突是在6月17日，八名菲律宾军人在冲突中受伤。

拉克森在英国《金融时报》星期天（7月14日）刊登的采访中，敦促中国履行《联合国海洋法公约》规定的义务，并称维护国际法对惠灵顿来说非常重要，航行自由对新西兰这样的贸易国家来说也很重要。

拉克森说，惠灵顿希望今年与马尼拉达成部队互访协议，允许新西兰在菲律宾部署军事资产。菲律宾和日本上星期一（7月8日）刚签署类似协议，被视为矛头直指中国。

拜登政府上台后持续主导并组织多边安全安排，作为遏制中国战略的一部分。美澳日菲今年4月首次在南中国海进行联合军演，向北京释放强烈的军事警示信号。拉克森表示，他对未来参加类似军演，持非常开放的态度。

新西兰海军过去曾在南中国海航行，但未行经台湾海峡。拉克森星期天并未排除新西兰到台海巡航的可能性，强调政府尝试增加国防预算，将专注明确安全优先事项。

拉克森今年6月中在惠灵顿与到访的中国总理李强举行会谈，希望加强经贸合作。他星期天强调，新西兰寻求平衡战略，包括在乳制品贸易、再生能源等与中国合作，但仍视北京为印太地区的“战略竞争对手”。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁接受《联合早报》采访时指出，南中国海是大洋洲国家出口农产品、能源等商品的必经之路，航行自由关乎经济运输安全。中国上月中与菲律宾在仁爱礁发生严重冲突，叠加持续寻求在南太平洋扩大影响力，都加剧新西兰的警惕担忧。

中国国家主席习近平上星期五（12日）在北京分别会见访华的所罗门群岛总理马内莱、瓦努阿图总理萨尔维时说，中国同太平洋岛国开展合作，不针对第三方，不谋取任何私利；在地区中不寻求大国竞争，不谋求地缘势力范围，不干涉别国内政，不逼迫别国选边站，试图安抚区域国家。

王宏仁分析，中国不断加强与南太平洋国家在安全领域的合作，让澳大利亚和新西兰高度不安，质疑北京正试图影响太平洋岛国内政。

新西兰在五眼联盟国家中，对中国的态度相对缓和。但拉克森的中右翼政府近年有意深化与美英澳等西方国家的关系，并考虑参与中国反对的澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）第二支柱。

拉克森星期天指出，新西兰对参与专注在先进科技的AUKUS第二支柱，同样持非常开放的态度。

新西兰目前不是北约成员国，但是同北约和欧盟互动日益频密的印太四国（IP-4）的一员；其他三国是日韩澳。拉克森11日在北约华盛顿峰会结束后指出，新西兰须要捍卫基于规则的国际秩序。

王宏仁分析，新西兰近期对中国展现更强硬姿态，但不意味着对华政策出现重大转变。拉克森目前更多希望利用南中国海问题向中国施压，希望在经贸磋商中得到更多筹码。