南华早报:重量级美企高管团三中全会后访华

（香港/北京综合讯）外商对中国投资持续下滑之际，一批重量级美国高管据报将在下周前往北京，希望在中共二十届三中全会结束后与中国官员会面，获取第一手信息。

《南华早报》星期二（7月16日）引述知情人士称，此次访问由总部位于华盛顿的美中贸易全国委员会安排，名单上包括高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等在中国拥有庞大业务的美国企业，率团的是该会主席艾伦和董事会主席、联邦快递首席执行官苏勃拉马尼亚姆。

知情人士说，访团希望与中国高层领导人会面，例如外长王毅和商务部长王文涛；但具体日程尚未确定，因为三中全会星期一（7月15日）开始，预计持续四天，行程细节可能会有变化。

报道称，外国商界领袖在三中全会后立即对中国进行如此高层级的访问并不常见。海内外商界与中国观察家密切关注这个聚焦经济议题的会议，因为会议将规划中国的中长期发展路径，包括如何应对金融风险、促进科技创新、重振消费者信心和扩大市场准入。

尽管中美关系紧张，安排此访的美中贸易全国委员会仍与中国官方保持频繁互动，包括去年11月在旧金山组织欢迎中国国家主席习近平访美的晚宴。

官网信息显示，该委员会属非政府、无党派、非营利的组织，代表超过270家在华开展业务的美国公司。

该会下星期五（7月26日）还将在北京举行2024年中国运营大会，讨论中国外交政策、地缘政治和经济形势等议题，与会者包括中国政府和美国大使馆的高级代表。

今年3月，该会会长还参加了习近平在北京和美国工商界代表的会见。习近平当时说，中国正在谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，为包括美企在内的各国企业提供更广阔发展空间。

中国商务部的数据显示，今年前五个月，中国吸引外商直接投资568亿美元（772亿新元），同比下降28.2％。美中贸易全国委员会针对在华美企的最近一份调查称，企业对未来五年在华商业展望的悲观情绪，已升至历史最高点。