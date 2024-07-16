中国向所罗门群岛注资2000万美元

发布 /
发布 / 2024年7月16日 9:13 PM
中国国家主席习近平（右）7月12日在北京人民大会堂会见赴华进行正式访问的所罗门群岛总理马内莱（左）。 （中新社）
中国国家主席习近平（右）7月12日在北京人民大会堂会见赴华进行正式访问的所罗门群岛总理马内莱（左）。 （中新社）

字体大小:

（霍尼亚拉／北京综合讯）太平洋岛国所罗门群岛政府星期二（7月16日）宣布，中国将向该国注资2000万美元（2689万新元），所罗门政府将利用这笔资金支撑其政府预算。

据法新社报道，上星期与中国国家主席习近平在北京会谈之后，所罗门群岛总理马内莱宣布获得这笔资金。

所罗门群岛总理办公室发声明说，自五年前与中国建立双边伙伴关系以来，中国为所罗门群岛的转型项目提供帮助，两国关系不断加强。

声明说，中国还同意为所罗门群岛唯一的国际机场的扩建项目提供资金，这是其国家基础设施的重要组成部分。 

所罗门群岛在2019年与台湾断交，并与中国大陆建交。该国之后成为中国在南太平洋地区最有力的支持者之一。作为回应，中国在该国首都霍尼亚拉修建了一座大型新体育场、最先进的医疗设施、手机信号塔、道路等。

两国在2022年签署一项安全协议，加强警务训练合作，此举引发美国、澳大利亚和新西兰的不安，认为这可能为中国在南太平洋建立军事基地铺路，中国则否认了这一说法。

中国此次向所罗门政府预算提供援助资金，显示北京希望加强在太平洋区域的战略立足点，进一步巩固区域影响力。

马内莱7月9日至15日对中国进行正式访问，与中国领导层会面，并访问了福建与山东。

据新华社报道，习近平上星期五（7月12日）在北京与马内莱会晤时说，中国愿继续为所罗门群岛实现发展提供力所能及的帮助。

他强调，中国与所罗门群岛等太平洋岛国开展友好合作，是真心诚意帮助岛国实现发展，“不针对第三方，不谋取任何私利”。

两国随后发布联合声明称，双方一致同意深化中所新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，构建新时代中所命运共同体。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club