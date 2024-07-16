中国向所罗门群岛注资2000万美元

（霍尼亚拉／北京综合讯）太平洋岛国所罗门群岛政府星期二（7月16日）宣布，中国将向该国注资2000万美元（2689万新元），所罗门政府将利用这笔资金支撑其政府预算。

据法新社报道，上星期与中国国家主席习近平在北京会谈之后，所罗门群岛总理马内莱宣布获得这笔资金。

所罗门群岛总理办公室发声明说，自五年前与中国建立双边伙伴关系以来，中国为所罗门群岛的转型项目提供帮助，两国关系不断加强。

声明说，中国还同意为所罗门群岛唯一的国际机场的扩建项目提供资金，这是其国家基础设施的重要组成部分。

所罗门群岛在2019年与台湾断交，并与中国大陆建交。该国之后成为中国在南太平洋地区最有力的支持者之一。作为回应，中国在该国首都霍尼亚拉修建了一座大型新体育场、最先进的医疗设施、手机信号塔、道路等。

两国在2022年签署一项安全协议，加强警务训练合作，此举引发美国、澳大利亚和新西兰的不安，认为这可能为中国在南太平洋建立军事基地铺路，中国则否认了这一说法。

中国此次向所罗门政府预算提供援助资金，显示北京希望加强在太平洋区域的战略立足点，进一步巩固区域影响力。

马内莱7月9日至15日对中国进行正式访问，与中国领导层会面，并访问了福建与山东。

据新华社报道，习近平上星期五（7月12日）在北京与马内莱会晤时说，中国愿继续为所罗门群岛实现发展提供力所能及的帮助。

他强调，中国与所罗门群岛等太平洋岛国开展友好合作，是真心诚意帮助岛国实现发展，“不针对第三方，不谋取任何私利”。

两国随后发布联合声明称，双方一致同意深化中所新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，构建新时代中所命运共同体。