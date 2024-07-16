彭博社：中国国有金融公司要求香港员工退还部分奖金

（华盛顿/上海综合讯）中国一些大型国有金融公司据报要求派驻香港的员工，退还已发放的部分奖金，显示在经济放缓之际，金融行业的紧缩政策进一步升级。

彭博社星期二（7月16日）引述知情人士报道，中国光大集团和华融国际控股有限公司近几个月来都要求驻香港的部分管理人员甚至前员工，退还部分过去发放的奖金。

知情人士说，在中央政府巡视光大集团在港市的主要子公司、即光大控股的本地业务后，该公司对驻港员工提出了上述要求，被要求返还的奖金不到光大控股奖金总额的十分之一。

目前尚不清楚有多少员工受这项政策的影响，也不清楚是否会波及管理层以下的员工。

在此之前，中国金融行业限制薪金的举措主要只涉及大陆员工。这一变化标志着国有金融集团正进一步推进限薪政策，节约薪金成本。

彭博社上月报道称，随着中国政府收紧对金融业精英的监管，包括光大集团、中信集团及招商局集团在内的行业巨头，已要求旗下金融业务的高级员工放弃被推迟发放的奖金，或是将超出290万元（人民币，下同，54万新元）薪金顶限的部分薪资返还。

据指部分公募基金、券商已在执行限薪与退薪方案。据财联社报道，确有中国央企旗下公募基金实施限薪举措，要求自2022年起超出标准的薪资返还。不过，退薪标准并非290万元，而是达到一定标准后部分退回。

中国近年加大了对金融领域的监管。2022年，中国财政部发布加强国有金融企业财务管理的通知，强调金融企业应当制定绩效薪酬追索扣回制度，并适用于已离职或退休人员。

随着中国经济发展放缓，金融领域高管薪酬的居高不下再度被批评，并引发金融行业讨论垄断与薪酬不合理的问题。当局近年推进限制高管薪酬的举措，标志着金融行业用高薪手段吸引顶尖人才的机制发生了巨大转变。

此次降薪行动之前，中国也密集推进金融领域的反腐。据澎湃新闻不完全统计，2023年中国金融领域至少有101人被查。

这场降薪风暴可能对中国金融市场产生深远影响，并重塑金融行业的人才需求格局。部分大型国有金融公司要求驻港员工退还奖金，也加剧了外界对香港金融中心地位还能维持多久的疑问。