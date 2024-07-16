民调：民进党选后支持度首度下滑 但赖清德支持度同比略增

（台北综合讯）台湾总统赖清德就职即将满两个月，一项民调显示，台湾海基会前董事长郑文灿涉贪事件冲击当地民众对民进党政府的信任感，但不影响新任总统的声望，赖清德的支持度同比略增 。

亲绿民调机构台湾民意基金会星期二（7月16日）在官网公布最新民调，49.9%的台湾民众赞同赖清德处理国家大事的方式，细分来看，15.1%非常赞同，34.8%还算赞同，不赞同者有31.2%，比起上个月的调查上涨5.6个百分点。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，在过去一个月，非常赞同赖清德处理国家大事方式的人减少4.5个百分点，等于流失近90万名“铁粉”，但还算赞同他处理国家大事方式的人增加6.2个百分点，显示赖清德的民意支持规模略增，但支持强度减弱。

关于政党支持度，33.1%的受访者支持民进党，20.5%支持国民党，16%支持民众党。民进党的支持度下跌4.3个百分点，是近七个月以来的首次下挫。

游盈隆分析，民进党支持度下挫，郑文灿涉贪案造成社会震撼无疑是单一最大因素，而郑文灿涉贪案虽引起高度注目，但社会普遍认知他并非赖清德政治上的亲密战友，因此涉贪案大火会烧到民进党，但暂时烧不到赖清德。

赖清德5月20日正式宣誓就职之后，台湾朝野阵营因立法院改革法案发生一系列攻防战，郑文灿涉贪被收押也引发台湾政坛巨大波澜。