据报中美高层军事加快恢复对话步伐 战区指挥官有望通话

（香港/华盛顿综合讯）据报中美高层军事对话恢复步伐加快，战区指挥官间的通话有望恢复，危机沟通工作组会议可能在年底前进行。有学者分析，两国领导人都希望寻求双边关系稳定，但双方立场仍存在根本性分歧。

据《南华早报》星期二（7月16日）报道，美国总统拜登上星期四（7月11日）在北约峰会结束后的新闻发布会上，透露了两军恢复对话的消息。

拜登说，去年11月他和中国国家主席习近平会晤后，双方重新建立直接沟通渠道。“习近平和我之间有直接联系，我们的军队也可以直接接触彼此。”

据美国军事网站“任务与目标”（Task and Purpose）上星期五报道，美国国防部发言人表示，将继续与中国方面讨论未来防务和军事官员之间的多层次接触，包括未来几个月内战区指挥官之间的通话，以及在年底前召开危机沟通工作组会议。

中国在2022年8月暂停了和美国的军事交流，以反制时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾。

去年11月中美领导人旧金山会晤之后，两国许多军事交流已经恢复，包括防务政策协调会谈和海上军事安全磋商机制工作小组会议等。今年5月，中美防长在新加坡举行会晤。

不过，美国所希望的战区领导间的直接沟通机制一直未能恢复。

华盛顿智库史汀生研究中心中国项目主任孙韵，上月底在中美交流基金会旗下网站撰文分析，对美国而言，最严重紧迫的问题是，美军印太司令部司令与中国东部战区和南部战区司令部司令之间能否实现直接沟通。双方没有进行直接沟通之前，美方不认为两国领导人旧金山会晤所达成的共识会得到落实。

孙韵还认为，中美防长在新加坡的会晤，实际上已经宣告了两军关系正常化。恢复会唔的最根本原因，在于两国领导人面对充满困难的一年，都希望寻求双边关系的稳定。

但孙韵也指出，恢复会晤并不等于达成协议。在台湾、南中国海等一系列安全问题上，美中两国乃至两军的立场和政策存在着根本性的分歧。