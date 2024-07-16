哈马斯和法塔赫本月北京再会 分析：巴总统缺席和解可能性不大

以哈冲突持续了九个月，巴勒斯坦两股关系不睦的政治势力哈马斯和法塔赫，据报本月将在北京举行高层会晤，以结束巴勒斯坦内部分裂。中国外交部星期二（7月16日）并未否认这项消息。

受访学者分析，尽管哈马斯和法塔赫都提升此次赴北京会晤的代表层级，但领导法塔赫的巴勒斯坦总统阿巴斯预计缺席，因此与哈马斯正式和解的可能性不大。中国持续在中东扮演和平调解者角色，是希望借机与哈马斯进一步建立双边沟通渠道，掌握美国没有的外交工具。

哈马斯和法塔赫今年4月曾在北京举行磋商，以化解双方长达17年的政治分裂。原定6月中重返北京举行的新一轮会议，则被推迟。

法新社星期一（15日）引述法塔赫消息人士透露，哈马斯代表团将由驻卡塔尔的领导人哈尼亚率领，法塔赫代表团则将由副领导人阿鲁尔率领。

法塔赫中央委员会副秘书长赛达姆透露，这些代表将于7月20日和21日在北京与中国官员会面；在与中方会面前，法塔赫和哈马斯官员可能举行会议。

《纽约时报》引述法塔赫中央委员会委员艾哈迈德表示，法塔赫将派三名官员前往北京，并称中国外长王毅将分别在7月21日及23日会见巴勒斯坦派系代表。

赛达姆指出，双方此次在北京会面的目标，是“通过对过去协议的承诺来结束分裂状态，并就下一阶段巴勒斯坦各团体之间的关系达成协议”。

中国外交部发言人林剑星期二在例行记者会上，并未否认哈马斯和法塔赫高层官员将在北京举行和解会谈的消息，并称“如有消息，中方将适时发布”。

林剑还表示，北京一贯支持巴勒斯坦各派通过对话协商实现和解、团结，愿同各方加强沟通协调，为实现巴勒斯坦内部和解的目标共同努力。

中国近年来积极在长期由美国主导的中东地区展现外交影响力。继去年促成断交多年的伊朗和沙特阿拉伯达成和解协议后，今年加大力度推动巴勒斯坦内部和解，在区域中占据和平调解者的位置。

中国国家主席习近平今年5月30日在北京召开的中国－阿拉伯国家合作论坛部长级会议开幕式上，针对加沙冲突发声，强调战争不能再无限继续，巴以“两国方案”更不能任意动摇。

上海社科院资深研究员、中东问题专家潘光接受《联合早报》采访时指出，中国原先仅与法塔赫互动，未与哈马斯来往，原因是哈马斯起初是穆斯林兄弟会支派，穆兄会又曾支持在中国活动的恐怖组织东突厥斯坦（东突）。

潘光认为，邀请哈马斯到北京参与和解会谈，不仅体现中国劝和促谈的外交方针，对推动两国方案也是关键一步，建国的前提是要先团结巴勒斯坦人，“这说明中国在两国方案方面有具体实际的步骤。”

新加坡国立大学中东研究院研究员蔡胜荣博士受访时则指出，哈马斯和法塔赫双方此次都提升赴北京的代表层级；但领导法塔赫的阿巴斯不参加，难以期待本轮会谈取得正式和解，中国也将更难取得外交胜利。

蔡胜荣指出，中国去年10月持续利用政治资本影响哈马斯和法塔赫，但力度还不及推动伊朗和沙特阿拉伯达成和解的程度。美国目前仍依赖卡塔尔和埃及与哈马斯接触，中国可能希望通过本轮会谈，为巴勒斯坦长远和平奠定基石。同时，中国分别与哈马斯和法塔赫建立双边沟通渠道，也建立三方的对话机制。