深圳7月底开通首条自动驾驶公交车线路

（深圳/上海综合讯）继无人驾驶出租车（德士）在中国多个城市运行后，深圳市预计7月底正式开通首条自动驾驶公交车线路。

据深圳新闻网消息，深圳巴士集团计划于2024年内在深圳前海推广20台自动驾驶公交车，运营场景涵盖地铁站、商圈、居民住宅区、中央商务区、产业园区、文化旅游景区等，致力打造中国一线城市中心城区规模最大的自动驾驶公交车队。

该集团目前已取得深圳市智能网联汽车载人示范应用资质；其中，集团的第五分公司已获批在近期开行并运营四条自动驾驶公交线路。首条自动驾驶公交线路预计在7月底正式开行，票价仅需一元（人民币，下同，0.18新元）。

深圳首条自动驾驶公交线路搭载中国领先的自动驾驶系统，车辆行驶过程中，除可精准实现车道线识别、红绿灯信号识别、超车变道等，还可安全高效处理各类高难度的城市复杂驾驶场景。

中国各大城市正围绕自动驾驶领域展开城市商用竞赛，深圳则在加速推动建设。据《深圳商报》报道，深圳市交通运输局副局长徐炜6月在一个论坛上说，深圳将以智能网联汽车和功能型无人车为抓手，全面构建中国自动驾驶最开放城市，支撑深圳开展全场景、全车型技术应用。

无人驾驶出租车也在中国一些城市逐渐扩大规模。其中，百度旗下的无人驾驶出租车“萝卜快跑” ，被指在武汉低价抢占市场，近期引起舆论关注。

财联社引述武汉司机称，“萝卜快跑”十公里的路程只需要花‎七八‎块人民币，令出租车和网约车近期的日订单量和流水都有减少。