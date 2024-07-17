中国商人郭文贵在美国被判欺诈罪

（纽约综合讯）流亡美国的中国商人郭文贵骗取投资者超过10亿美元，星期二（7月16日）在纽约被判欺诈罪，或将面临最高20年监禁。

综合路透社和彭博社报道，法庭星期二裁定郭文贵九项罪名成立，包括共谋敲诈勒索、证券欺诈以及共谋洗钱等。他将于11月19日被判刑。

曼哈顿最高联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）说，郭文贵通过在社交媒体向粉丝保证，如果他们加入其一系列投资和加密货币计划，他们不会赔钱。此举让郭文贵在2018年至2023年期间筹集了10多亿元（美元，下同，13.5亿新元）。他还对粉丝说，其中一些资金将用于挑战中国政府。

检察官指出，郭文贵实施了几项相互关联的欺诈计划，骗取忠实追随者的血汗钱，他把这些钱花在了奢侈品上，包括位于新泽西5万平方英尺的豪宅、价值100万的红色兰博基尼和以及价值3700万的游艇。

郭文贵律师则辩称，郭文贵炫耀自己的财富是他批评中国政府行动的一部分，并认为陪审员不应像检察官那样仓促下结论。律师还说，“郭文贵不在乎钱”，“他关心的是这场运动。”

报道称，郭文贵在陪审团走出法庭时向他的律师微笑，与其中一名律师拥抱，并与律师团队其他成员握手。

郭文贵去年3月在美国被捕，至今关押在纽约布鲁克林。

郭文贵2014年离开中国；在美国期间，他通过在网上批评中国政府和领导人吸引大批支持者，但外界无法核实他揭露的事情是否属实。